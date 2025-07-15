أطعمة نباتية تساعد على تنقية الدم وتعزيز صحة الجسم

الوكيل الإخباري- الصحة تبدأ من المطبخ، وما نأكله يوميًا يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على نقاء الدم ووظائف الكبد والكلى. إليك مجموعة من الأطعمة النباتية التي تساهم في دعم الجسم بطريقة طبيعية، وفقًا لموقع Healthline وخبراء التغذية:

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🥦 البروكلي، الملفوف، والقرنبيط

غنية بمضادات الأكسدة، وتقلل خطر الإصابة بسرطان الكلى، وتدعم الكبد في التخلص من السموم.

🫐 التوت الأزرق

يحمي الكبد من التلف بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة. تناولُه بانتظام يُعزز الصحة الكبدية.

🍒 التوت البري

يمنع التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، ما يدعم صحة الكلى ويساهم في تنقية الدم.

🧄 الثوم

مضاد قوي للالتهاب، ويساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم، مما يدعم وظائف الكلى.

🍊 الجريب فروت

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الكبد من التلف، خاصة في مواجهة السموم والكحول.

🍎 التفاح

غني بالألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، والتي تنظم سكر الدم وتقي الكلى من الضرر.



✅ نصيحة: لا يوجد طعام سحري ينقي الدم بمفرده، لكن اتباع نظام غذائي نباتي متوازن يمد الجسم بالمغذيات التي تعزز وظائفه الطبيعية وتساعد على التخلص من السموم.