أطعمة ومشروبات ابتعد عنها بعد تناول التفاح

أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها بعد التفاح
1- الزبادي
من الأفضل عدم تناول الزبادي إلا بعد مرور ساعتين على استهلاك التفاح، لأن الجمع بينهما قد يؤدي إلى تراكم البلغم في الحلق، نظرًا لتأثيرهما البارد على الجسم.
تناول المخللات بعد التفاح مباشرة له تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي الى الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل الغازات والحموضة والإمساك.
3- الفواكه الحمضية
يزداد الشعور بالحموضة والإصابة بالإمساك عند تناول الفواكه الحمضية بعد التفاح، لذلك يستحسن الانتظار لمدة 120 دقيقة، حفاظًا على صحة الجهاز الهضمي.
4- الماء
قد يبدو شرب الماء بعد تناول التفاح أمر لا ضرر منه، ولكن المفاجأة أن مستوى الرقم الهيدروجيني بالجسم يتأثر سلبًا عند استهلاكهما في آنٍ واحد، مما يسبب عسر الهضم والإمساك وانتفاخ البطن واختلال التوازن البكتيري بالأمعاء.
5- الفجل
يُعتقد أن تناول الفجل بعد التفاح قد يضر بصحة البشرة، حيث يسبب الطفح الجلدي أو الحساسية، ولكن لا يوجد دليل علمي قوي يثبت صحة ذلك.
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