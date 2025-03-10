أطعمة ومواد غذائية تسبب قرحة المعدة

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الناس من القرحة المعدية التي تسبب لهم آلاما شديدة وتؤثر على صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير، وقد تتشكل القرحة نتيجة عادات غذائية خاطئة.



حول الموضوع قال طبيب أمراض الجهاز الهضمي الروسي أوليغ بايكوف في مقابلة مع صحيفة Gazeta.Ru الروسية:" تحدث القرحة نتيجة خلل بالغشاء المخاطي للمعدة،، مما يؤدي إلى التهاب واختلال الأداء الطبيعي لهذا العضو المهم في الجهاز الهضمي، ويمكن أن تحدث قرحة المعدة نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية تؤثر على الجسم، وأحد هذه العوامل هو النظام الغذائي".

اضافة اعلان



وأضاف:"أكثر المواد الغذائية التي تسبب قرحة المعدة هي الأطعمة الحارة والتوابل، فهذه الأغذية تساهم في زيادة ارتفاع حموضة المعدة، مما يزيد من احتمالية تلف الغشاء المخاطي. كما أن الأطعمة الحارة قد تؤدي إلى خلل في الأداء الطبيعي للعضلة العاصرة، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي – وهو عامل مهم آخر يساهم في الإصابة بمرض القرحة الهضمية.. والمجموعة الثانية من الأطعمة التي تسبب القرحة المعدية هي الأطعمة الدهنية والمقلية، هذه الأطعمة تبطئ عملية الهضم، مما يخلق ظروفا لبقاء الطعام في المعدة لفترة طويلة، ويشكل ضغطا مستمرا على الجهاز الهضمي، ويتسبب بتلف الغشاء المخاطي للمعدة وتطور القرحة".



والمجموعة الثالثة من المواد التي تسبب القرحة المعدية تبعا للطبيب هي القهوة والشاي ومشروبات الطاقة التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين الذي يعتبر منبها قويا لإفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وكذلك المشروبات الكحولية التي تؤدي إلى تلف الغشاء المخاطي للمعدة.



كما أشار الطبيب إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الأحماض مثل الحمضيات والتفاح والخل يتسبب بتلف الغشاء المخاطي للمعدة وتشكل القرحة، ونصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية المصنعة كونها تحتوي على مواد كيميائية تسبب خللا بالبكتيريا المفيدة في المعدة والجهاز الهضمي، وحذر كذلك من الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون وعلى مواد كيميائية حافظة تسبب الالتهابات في الجسم وخصوصا في المعدة.

RT