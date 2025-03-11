أطعمة يجب تجنبها لمرضى أنيميا البحر المتوسط خلال رمضان

الوكيل الإخباري- يعاني مرضى أنيميا البحر المتوسط من تحديات صحية تتطلب الانتباه إلى النظام الغذائي، خاصة في شهر رمضان المبارك. يتسبب تراكم الحديد الناتج عن عمليات نقل الدم في ضرورة تجنب بعض الأطعمة الغنية بالحديد، بينما قد تؤثر بعض العناصر الغذائية على امتصاصه أو تزيد من أعراض المرض.

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أطعمة يجب تجنبها:

الدهون المهدرجة

تحذر الدكتورة شيري انسي، إخصائية التغذية العلاجية، من تناول الدهون المهدرجة الموجودة في رقائق البطاطس المصنعة، الكريمات المحتوية على زيوت مهدرجة، والمقرمشات المحفوظة. هذه الدهون تساهم في زيادة الالتهابات التي تصيب الأمعاء، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.



عصير الذرة

يجب تجنب عصير الذرة أو الأطعمة التي تحتوي على سكر الذرة، التي توجد بكثرة في العصائر الصناعية والشوكولات. هذه الأطعمة قد تزيد من التهاب الأمعاء، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض أنيميا البحر المتوسط.



الكربوهيدرات المعالجة

الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعالجة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات، قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. وهذا الارتفاع قد يؤثر سلبًا على صحة مرضى أنيميا البحر المتوسط، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.



اللحوم المصنعة والألبان كاملة الدسم

يجب تجنب اللحوم المصنعة مثل النقانق والبرغر، بالإضافة إلى الألبان كاملة الدسم مثل الحليب والزبدة. هذه الأطعمة قد تزيد من التهابات الأمعاء لدى مرضى أنيميا البحر المتوسط، مما يفاقم الأعراض.

باتباع هذه النصائح الغذائية خلال شهر رمضان، يمكن لمرضى أنيميا البحر المتوسط الحفاظ على صحتهم وتفادي تفاقم الأعراض.