أطعمة يجب تجنبها لمرضى أنيميا البحر المتوسط خلال رمضان

أطعمة يجب تجنبها:
الدهون المهدرجة
تحذر الدكتورة شيري انسي، إخصائية التغذية العلاجية، من تناول الدهون المهدرجة الموجودة في رقائق البطاطس المصنعة، الكريمات المحتوية على زيوت مهدرجة، والمقرمشات المحفوظة. هذه الدهون تساهم في زيادة الالتهابات التي تصيب الأمعاء، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.
عصير الذرة
يجب تجنب عصير الذرة أو الأطعمة التي تحتوي على سكر الذرة، التي توجد بكثرة في العصائر الصناعية والشوكولات. هذه الأطعمة قد تزيد من التهاب الأمعاء، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض أنيميا البحر المتوسط.
الكربوهيدرات المعالجة
الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعالجة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات، قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. وهذا الارتفاع قد يؤثر سلبًا على صحة مرضى أنيميا البحر المتوسط، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.
اللحوم المصنعة والألبان كاملة الدسم
يجب تجنب اللحوم المصنعة مثل النقانق والبرغر، بالإضافة إلى الألبان كاملة الدسم مثل الحليب والزبدة. هذه الأطعمة قد تزيد من التهابات الأمعاء لدى مرضى أنيميا البحر المتوسط، مما يفاقم الأعراض.
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