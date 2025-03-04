أطعمة يجب تجنب تناول بقاياها في رمضان لحماية صحتك

الوكيل الإخباري- تعتبر عادة تناول بقايا الطعام من العادات الخاطئة التي يجب تجنبها في رمضان، حيث أن تناول بقايا الطعام، خاصة إذا كانت محفوظة بطريقة غير صحيحة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. إليك بعض الأطعمة التي يُنصح بعدم تناول بقاياها في رمضان لتجنب الأضرار الصحية:

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الأرز

يُحظر تناول بقايا الأرز في وجبة الإفطار، لأنه عند تركه في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، ينمو فيه البكتيريا. وعند إعادة تسخينه، يمكن أن تتولد سموم تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.



السبانخ

من الأفضل عدم تناول بقايا السبانخ، حيث أن النترات الموجودة بها تتحول إلى مادة "النتريتات" عند تسخينها، وهي مادة خطيرة قد تؤثر على صحة الجسم.



البطاطا

البطاطا المطبوخة التي تُترك خارج الثلاجة لفترة طويلة قد تحتوي على سموم بكتيرية تسبب التسمم الغذائي عند تناولها لاحقًا. لذا، يجب تخزين البطاطا بشكل صحيح.



الدجاج

يجب وضع بقايا الدجاج المطبوخ في الثلاجة فورًا بعد تناول الوجبة لتجنب الأمراض المنقولة عبر الطعام. وعند إعادة تسخينه، يُنصح بتسخينه حتى 75 درجة مئوية لضمان قتل أي بكتيريا.



المأكولات البحرية

تزداد خطورة تناول بقايا المأكولات البحرية، حيث تنمو البكتيريا بسرعة بعد الطهي إذا تركت في درجة حرارة الغرفة. تناولها قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.



لتجنب أي مشاكل صحية في رمضان، من الأفضل تناول الطعام الطازج والمحافظ عليه بشكل صحيح، والابتعاد عن تناول بقايا الأطعمة التي قد تشكل خطرًا على صحتنا.