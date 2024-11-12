أعراض انسداد الشرايين..5 علامات تظهر صباحًا

الوكيل الإخباري- يجب الإسراع في زيارة الطبيب، إذا ظهرت عليك مجموعة من الأعراض في الصباح، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بانسداد الشرايين.



أعراض انسداد الشرايين في الصباح

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