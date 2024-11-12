 
الأربعاء 2024-11-13 12:11 ص
 

أعراض انسداد الشرايين..5 علامات تظهر صباحًا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 10:59 م

الوكيل الإخباري-   يجب الإسراع في زيارة الطبيب، إذا ظهرت عليك مجموعة من الأعراض في الصباح، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بانسداد الشرايين.

أعراض انسداد الشرايين في الصباح

اضافة اعلان


1- ألم الصدر
يعتبر ألم الصدر من الأعراض الشائعة لانسداد الشرايين التي قد يشعر بعض الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، ويرجع السبب إلى نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب.

2- ضيق التنفس
انسداد الشرايين يجبر القلب على العمد بجهد أكبر، لضخ الدم المؤكسج إلى أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى المعاناة من ضيق التنفس والشعور بالتعب.

3- الإرهاق
انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم بسبب انسداد الشرايين يؤدي إلى نقص إمداد الجسم بالأكسجين، مما يتسبب في الشعور بالإرهاق صباحًا رغم النوم لساعات كافية ليلًا.

4- برودة الأطراف
إذا لاحظت أن أطرافك باردة دائمًا عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، فهذا دليل على نقص التروية الدموية الواصلة إلى اليدين والقدمين، نتيجة لانسداد الشرايين.

5- ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم في الصباح إلى الإصابة بانسداد الشرايين، لذلك من الضروري التوجه إلى الطبيب، منعًا للإضرار بصحة القلب.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة طبيب يوصي بهذه المشروبات لمرضى الإنفلونزا

جانب من اللقاء

أخبار محلية لقاء يبحث قضايا عالقة في مناطق غرب إربد

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: أكثر من 100 قتيل وألف جريح للعدو منذ بداية المناورة البرية

تعبيرية

طب وصحة أعراض انسداد الشرايين..5 علامات تظهر صباحًا

ارشيفية

عربي ودولي الأمم المتحدة: نبذل جهودا مشتركة لوقف إطلاق النار في لبنان

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر

ولي العهد وغوتريش

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)



 


الأكثر مشاهدة