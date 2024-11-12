أعراض انسداد الشرايين..5 علامات تظهر صباحًا

أعراض انسداد الشرايين في الصباح
1- ألم الصدر
يعتبر ألم الصدر من الأعراض الشائعة لانسداد الشرايين التي قد يشعر بعض الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، ويرجع السبب إلى نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب.
2- ضيق التنفس
انسداد الشرايين يجبر القلب على العمد بجهد أكبر، لضخ الدم المؤكسج إلى أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى المعاناة من ضيق التنفس والشعور بالتعب.
3- الإرهاق
انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم بسبب انسداد الشرايين يؤدي إلى نقص إمداد الجسم بالأكسجين، مما يتسبب في الشعور بالإرهاق صباحًا رغم النوم لساعات كافية ليلًا.
4- برودة الأطراف
إذا لاحظت أن أطرافك باردة دائمًا عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، فهذا دليل على نقص التروية الدموية الواصلة إلى اليدين والقدمين، نتيجة لانسداد الشرايين.
5- ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم في الصباح إلى الإصابة بانسداد الشرايين، لذلك من الضروري التوجه إلى الطبيب، منعًا للإضرار بصحة القلب.
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