الأحد 2026-05-24 10:56 ص

أعراض تدل على إصابتك بـ"فيروس الكبد".. ما هي؟

أعراض تدل على إصابتك بـ"فيروس الكبد".. ما هي؟
تعبيرية
 
الأحد، 24-05-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   يُعدّ التهاب الكبد من الأمراض التي تُصيب الكبد وتؤثر على وظائفه، وقد يكون حادًا أو مزمنًا بحسب نوع الفيروس أو المسبب الرئيسي للالتهاب.اضافة اعلان


وتتنوع أنواع التهاب الكبد بين الفيروسي، وهو الأكثر شيوعًا ويشمل فيروسات التهاب الكبد A وB وC وD وE، إضافة إلى التهاب الكبد الناتج عن بعض السموم أو الأدوية والمكملات الغذائية، إلى جانب التهاب الكبد المناعي الذاتي الذي يهاجم فيه جهاز المناعة خلايا الكبد.

وينتشر التهاب الكبد A وE غالبًا عبر تناول طعام أو ماء ملوث، بينما تنتقل فيروسات التهاب الكبد B وC وD من خلال ملامسة الدم أو بعض سوائل الجسم لشخص مصاب.

وتختلف خطورة المرض بحسب نوعه، إذ قد يختفي بعضها من دون مضاعفات، فيما قد تؤدي الأنواع المزمنة إلى تليف الكبد أو فقدان وظائفه، وفي بعض الحالات سرطان الكبد.

وتشمل أبرز أعراض التهاب الكبد: ارتفاع الحرارة، التعب الشديد، الغثيان، فقدان الشهية، ألم البطن، تغيّر لون البول، اصفرار الجلد والعينين، وحكة الجلد. وفي بعض الحالات، قد لا تظهر أعراض واضحة إلا بعد تطور المرض وتأثر وظائف الكبد بشكل كبير.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فن ومشاهير فنان شهير في الرعاية المركزة.. وزوجته تطلب الدعاء - صورة

"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

فن ومشاهير "يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

ز

اقتصاد محلي عاجل انخفاض جديد على الذهب محليا.. كم بلغ سعر الغرام قبل العيد؟

وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

أخبار محلية وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

ن

عربي ودولي قائد الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء جديد على إيران سيُواجه برد مدمر

تعبيرية

طب وصحة سحب مكمل غذائي شائع من الأسواق الأمريكية للاشتباه بتلوثه بأجسام غريبة

مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن

عربي ودولي مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن



 
 






الأكثر مشاهدة

 