أعراض تدل على إصابتك بـ"فيروس الكبد".. ما هي؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ التهاب الكبد من الأمراض التي تُصيب الكبد وتؤثر على وظائفه، وقد يكون حادًا أو مزمنًا بحسب نوع الفيروس أو المسبب الرئيسي للالتهاب.





وتتنوع أنواع التهاب الكبد بين الفيروسي، وهو الأكثر شيوعًا ويشمل فيروسات التهاب الكبد A وB وC وD وE، إضافة إلى التهاب الكبد الناتج عن بعض السموم أو الأدوية والمكملات الغذائية، إلى جانب التهاب الكبد المناعي الذاتي الذي يهاجم فيه جهاز المناعة خلايا الكبد.



وينتشر التهاب الكبد A وE غالبًا عبر تناول طعام أو ماء ملوث، بينما تنتقل فيروسات التهاب الكبد B وC وD من خلال ملامسة الدم أو بعض سوائل الجسم لشخص مصاب.



وتختلف خطورة المرض بحسب نوعه، إذ قد يختفي بعضها من دون مضاعفات، فيما قد تؤدي الأنواع المزمنة إلى تليف الكبد أو فقدان وظائفه، وفي بعض الحالات سرطان الكبد.



وتشمل أبرز أعراض التهاب الكبد: ارتفاع الحرارة، التعب الشديد، الغثيان، فقدان الشهية، ألم البطن، تغيّر لون البول، اصفرار الجلد والعينين، وحكة الجلد. وفي بعض الحالات، قد لا تظهر أعراض واضحة إلا بعد تطور المرض وتأثر وظائف الكبد بشكل كبير.





