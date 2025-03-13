أعراض تدل على الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وتأثيراتها الصحية

يُشير الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية يؤدي إلى مشكلات صحية عدة، أهمها زيادة الوزن وتراكم الدهون، نظرًا لأن هذه الحلويات غنية بالسعرات الحرارية والسكريات. وفي حال عدم ممارسة أي نشاط بدني، فإن الجسم يتأثر بشكل كبير نتيجة تناولها.
ويضيف الدكتور رام
ومن الأعراض الأخرى للإفراط في تناول الحلويات الرمضانية، ظهور الصداع وتقلب المزاج، وكذلك ظهور حب الشباب على البشرة، علاوة على اضطرابات النوم الناتجة عن الأرق بسبب زيادة مستويات السكر في الجسم.
وقد نصح الدكتور رامي بضرورة الاعتدال في تناول الحلويات الرمضانية، مع استبدالها بالفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية. كما شدد على أهمية تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار، حيث تساعد الألياف والبروتينات في وجبة الإفطار على امتصاص السكر بشكل أفضل.
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