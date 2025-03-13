 
الخميس 2025-03-13 10:36 ص
 

أعراض تدل على الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وتأثيراتها الصحية

فا
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   يقبل الكثيرون بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان على تناول الحلويات الرمضانية مثل الكنافة، القطايف، والبسبوسة بشكل مفرط، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم العامة ويؤثر أيضًا على الصيام في اليوم التالي.

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يُشير الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية يؤدي إلى مشكلات صحية عدة، أهمها زيادة الوزن وتراكم الدهون، نظرًا لأن هذه الحلويات غنية بالسعرات الحرارية والسكريات. وفي حال عدم ممارسة أي نشاط بدني، فإن الجسم يتأثر بشكل كبير نتيجة تناولها.
ويضيف الدكتور رامي أن تناول الحلويات بكميات كبيرة يمكن أن يسبب الشعور بالخمول والتعب، حيث تعمل السكريات على رفع مستوى السكر في الدم فجأة، ثم تنخفض بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى الإرهاق والخمول.

 

كما أكد الدكتور رامي أن الإفراط في الحلويات الرمضانية قد يسبب العطش الشديد في اليوم التالي للصيام، بالإضافة إلى اضطرابات هضمية مثل الحموضة والانتفاخ بسبب السكريات الزائدة والدهون التي تدخل المعدة.


ومن الأعراض الأخرى للإفراط في تناول الحلويات الرمضانية، ظهور الصداع وتقلب المزاج، وكذلك ظهور حب الشباب على البشرة، علاوة على اضطرابات النوم الناتجة عن الأرق بسبب زيادة مستويات السكر في الجسم.


وقد نصح الدكتور رامي بضرورة الاعتدال في تناول الحلويات الرمضانية، مع استبدالها بالفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية. كما شدد على أهمية تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار، حيث تساعد الألياف والبروتينات في وجبة الإفطار على امتصاص السكر بشكل أفضل.

 

الكونسلتو  

 
 
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