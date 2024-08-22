أعراض تشير لإصابتك باضطراب ثنائي القطب- هل تعاني منها؟

1- نشاط زائد وطاقة مفرطة، حيث يشعر المريض بطاقة غير طبيعية وقدرة على القيام بمهام عديدة في نفس الوقت.
2- التفكير السريع والحديث المتواصل، حيث يكون التفكير سريعًا ويصاحب ذلك تدفق سريع للأفكار، ما قد يجعل الحديث سريعًا ومفككًا.
3- شعور بالثقة الزائدة بالنفس، فقد يشعر المريض بأنه يستطيع القيام بأشياء مستحيلة أو يعتقد بأنه يتمتع بقدرات خارقة.
4- قلة الحاجة إلى النوم، فبالرغم من النشاط الزائد، قد يشعر المريض بأنه يحتاج إلى ساعات نوم قليلة.
5- السلوك المتهور، فقد يقوم المريض باتخاذ قرارات غير مدروسة، مثل الإنفاق المفرط، أو الدخول في علاقات غير مستقرة، أو الانخراط في سلوكيات خطرة.
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