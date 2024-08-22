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أعراض تشير لإصابتك باضطراب ثنائي القطب- هل تعاني منها؟

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تعبيرية
الخميس، 22-08-2024 03:23 م

الوكيل الإخباري-   اضطراب ثنائي القطب، والمعروف بـ "الاكتئاب الهوسي"، هو اضطراب نفسي يتميز بتقلبات حادة في المزاج، حيث ينتقل المريض بين فترات من الهوس أو النشاط المفرط وفترات من الاكتئاب الشديد، فهذه التغيرات المزاجية قد تكون غير متوقعة وتؤثر بشكل كبير على حياة الشخص اليومية، بما في ذلك علاقاته الشخصية وأدائه المهني.

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أعراض اضطراب ثنائي القطب
1- نشاط زائد وطاقة مفرطة، حيث يشعر المريض بطاقة غير طبيعية وقدرة على القيام بمهام عديدة في نفس الوقت.
2- التفكير السريع والحديث المتواصل، حيث يكون التفكير سريعًا ويصاحب ذلك تدفق سريع للأفكار، ما قد يجعل الحديث سريعًا ومفككًا.
3- شعور بالثقة الزائدة بالنفس، فقد يشعر المريض بأنه يستطيع القيام بأشياء مستحيلة أو يعتقد بأنه يتمتع بقدرات خارقة.
4- قلة الحاجة إلى النوم، فبالرغم من النشاط الزائد، قد يشعر المريض بأنه يحتاج إلى ساعات نوم قليلة.
5- السلوك المتهور، فقد يقوم المريض باتخاذ قرارات غير مدروسة، مثل الإنفاق المفرط، أو الدخول في علاقات غير مستقرة، أو الانخراط في سلوكيات خطرة.


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