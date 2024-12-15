أعراض تنذر بـ 5 أمراض.. يمكن رصدها في الأذن

الوكيل الإخباري- الأذن يمكن أن تكشف لنا الكثير عن حالتنا الصحية، حيث إن شكل الأذن وإفرازاتها يمكن أن تكون إشارات لاستدراك العديد من الأمراض، التي يجب متابعتها عن كثب.

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أمراض تكشفها الأذن

1- أمراض القلب

إذا كنت تحت سن 60 عامًا وتعاني من تجاعيد حول شحمة الأذن، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وعلى الرغم من عدم وجود إجابة نهائية حول العلاقة بين تجاعيد الأذن والنوبات القلبية، يعتقد بعض الأطباء أن العملية الأساسية التي تؤدي إلى هذين الظاهرتين مشابهة.

ونظرًا لأن تجاعيد شحمة الأذن قد تكون نتيجة للنوم على الجانب، فإذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، يجب عليك مراجعة طبيبك لفحص مزيد من التفاصيل.



2- ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون طنين الأذن علامة على مشاكل في ضغط الدم، حيث وجدت الأبحاث أن 44% من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.

ونظرًا لعدم وجود أعراض كبيرة لارتفاع ضغط الدم عادةً، قد يكون من الحكمة إجراء فحص لطنين الأذن كتدبير احترازي.



3- العدوى الفطرية

الحكة في الأذنين قد تشير إلى وجود عدوى فطرية، حيث تنمو الفطريات وتنتشر في قناة الأذن، ويمكن رؤية نقاط صفراء أو سوداء وبقع بيضاء في قناة الأذن، وتشمل الأعراض الأخرى آلام الأذن وتقشر الجلد حول قناة الأذن وصداع وطنين الأذن وفقدان السمع.

لا ينبغي تجاهل عدوى الأذن الفطرية، ويُفضل استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.



4- سرطان الثدي

وجود شمع الأذن ذو الملمس الرطب واللزج ليس أمرًا طبيعيًا، وتشير بعض الدراسات إلى أن وجود الشمع الرطب قد يكون علامة على وجود طفرة في الجين ABCC11، وهذا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.

وفي الوقت نفسه، لا يشترط وجود شمع الأذن الرطب بالضرورة أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي.



5- مرض في الكلى

الآذان التي تحتوي على عدد قليل من الزوائد الجلدية قد تشير إلى وجود مرض في الكلى.

أشارت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن هذا يكون واقعًا خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.

واقترح العلماء أن سبب ذلك يعود إلى تزامن تطور القناة الكلوية والأذنين أثناء فترة النمو في الرحم، لذلك فإن أي اضطراب أو حادث خلال هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى خلل في الكلى والأذنين بطريقة معينة.