الوكيل الإخباري- منذ إعلان منظمة الصحة العالمية، أن جدري القرود حالة طوارئ صحية، وأصبح الأمر يشكل حالة ذعر للأمهات، خشية منهن على أطفالهن.

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ونستعرض في السطور التالية، أعراض جدري القرود عند الأطفال، وهل تختلف من الأطفال عن الكبار؟



وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن لا اختلاف في أعراض جدري القرود بالنسبة للأطفال أو الكبار، مؤكدة أن الأعراض واحدة، ولكن الأمر يتعلق باختلاف مناعة كل شخص عن الآخر.



أعراض جدري القرود

- تبدأ فترة حضانة فيروس جدري القرود في فترة من أسبوعين لـ 4 أسابيع وبعدها تبدأ البثور في الظهور على الجسم.

- الحمى.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- الإرهاق العام.

- تضخم الغدد الليمفاوية.

- ألم في العضلات.



طرق انتقال فيروس جدري القرود

- تلامس جلدي من الشخص السليم للمصاب.

- استخدام الأدوات الشخصية للشخص المصاب.

- الجلوس مع شخص مصاب بالجدري فترة تتراوح من 4 لـ 6 ساعات متصلة.



ونصحت بالحرص على الذات وعدم التعرض للخطر، لعدم حدوث أي إصابة بفيروس جدري القرود، لذ أوصت بالتالي:

- الإبلاغ الفوري عن أي حالة مصابة بجدري القرود.

- العزل الفوري عند ملاحظة أي أعراض من المذكورة سلفا.

- الحرص على غسل الأيدي باستمرار.

- ارتداء الكمامة.

- عدم الجلوس في الأماكن المغلقة.

- متابعة المخالطين للحالة المشتبه في إصابتها أو المؤكدة لمدة 3 أسابيع.