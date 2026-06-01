الإثنين 2026-06-01 01:04 م

أعراض خفية لأمراض القلب قد تتجاوز ألم الصدر

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 01-06-2026 12:10 م

الوكيل الإخباري-   أفادت جمعية القلب الأمريكية بأن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تقتصر على ألم الصدر وضيق التنفس فحسب، بل قد تظهر أيضا بأعراض أقل وضوحا، تتراوح بين القلق وتغيرات في الجلد والأظافر.

اضافة اعلان

 

تشير مجلة Health إلى أنه، وفقا للخبراء، لا تزال أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، ما يجعل من الضروري الانتباه وعدم تجاهل حتى الإشارات الأقل وضوحا التي قد يرسلها الجسم.

ويشير الأطباء إلى أن من أبرز الأعراض الواضحة ألم الصدر أو الشعور بضيق فيه، والذي قد يمتد إلى الذراعين أو الكتفين أو الظهر أو الفك، وغالبا ما يرتبط بحالة الذبحة الصدرية. كما أن ضيق التنفس، والإرهاق الشديد، والدوار، وتورم الساقين قد تُعد أيضا علامات مقلقة تستدعي الانتباه.

وبالإضافة إلى ذلك، يسلط أطباء القلب الضوء على أعراض أقل وضوحا قد تشير إلى مشكلات قلبية، مثل تغيّر لون الجلد، وظهور زرقة في الأصابع، وظهور بقع حمراء أو أرجوانية على راحتي اليدين وباطن القدمين، إضافة إلى تضخم أطراف الأصابع والأظافر.

ويشير الخبراء إلى وجود ارتباط بين أمراض القلب والأوعية الدموية والقلق، إذ قد تُشبه بعض الأعراض نوبات الهلع. ووفقا لهم، فإن القلق والتعرق والغثيان قد لا تكون مجرد علامات لنوبة هلع، بل قد تمثل أيضا مؤشرات مبكرة لنوبة قلبية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/775962

منوعات إنفجار عنيف هزّ مصنعاً في مالطا

أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

أخبار محلية أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

ل

خاص بالوكيل جماهير النشامى لا تتذكر متى آخر ركلة جزاء تصدى لها أبو ليلى

حذّر الطبيب الروسي إيغور مانيفيتش، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، من أن الاستخدام الخاطئ لقطرات الأنف المضيقة للأوعية الدموية أثناء علاج الزكام قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وأوضح أن جزءاً من المادة

طب وصحة طبيب يحذّر من الاستخدام الخاطئ للقطرات الأنفية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

أخبار الشركات كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

695

فيديو الوكيل كيف يتم تحديد استحقاق التأمين الصحي للأسر الفقيرة ؟

وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف

أخبار محلية وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف



 
 






الأكثر مشاهدة

 