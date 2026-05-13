أعراض صباحية قد تنذر بورم في الدماغ

الوكيل الإخباري- أفادت الطبيبة أنغلينا كازانتسيفا من معهد الطب السريري بجامعة بيروغوف، بأن الشعور بالدوار والصداع الصباحي وتشوش الرؤية عند الانحناء أو النهوض المفاجئ قد يشير إلى وجود ورم في الدماغ.





وقالت كازانتسيفا إن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، نتيجة ضغط الورم على البطينات الدماغية أو انسداد تدفق السائل النخاعي، يؤدي إلى ضغط السائل على العصب البصري من الخارج، ما يسبب اضطراب تغذية الألياف العصبية وحدوث وذمة في العصب البصري.



وأضافت أن احتقان القرص البصري لا يسبب تدهورًا حادًا في الرؤية خلال المراحل المبكرة، لكن الرؤية تبدأ بالتراجع لاحقًا عندما يتحول التورم إلى ضمور في العصب، وهو ضرر لا يمكن عكسه.



وأشارت إلى أن المريض قد يكون مصابًا بورم دماغي كبير، ومع ذلك يحتفظ بقدرة بصرية طبيعية في المراحل الأولى.



وأوضحت أن الصداع الناتج عن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة يُعد من الأعراض الكلاسيكية، إذ يشتد غالبًا في ساعات الصباح بعد الاستلقاء طوال الليل، عندما يبلغ الضغط ذروته، ويكون مصحوبًا بالغثيان والتقيؤ دون الشعور بتحسن بعد التقيؤ.



ومن العلامات الخطيرة أيضًا حدوث تشوش مؤقت في الرؤية، حيث قد يفقد المريض بصره لفترة تتراوح بين دقيقتين وعشر دقائق عند الانحناء أو الوقوف المفاجئ، مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعد مؤشرًا واضحًا على ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.



وأكدت أن وذمة القرص البصري ترتبط غالبًا بوجود ورم دماغي، لكنها قد تنجم أيضًا عن الالتهابات أو تجلط الوريد الشبكي المركزي أو ما يعرف بالتهاب العصب الكاذب، إضافة إلى الارتفاع الحميد في ضغط الجمجمة.



وأوضحت أن الطبيب، عند اكتشاف احتقان في القرص البصري، يطلب عادة تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي باستخدام مادة تباين، إلى جانب إجراء بزل قطني لقياس ضغط السائل النخاعي.



وفي حال تفاقم الوذمة، قد تستدعي الحالة تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتخفيف الضغط، عبر تحويل مسار السائل أو إجراء بزل علاجي، يعقبه علاج السبب الرئيسي سواء باستئصال الورم أو بالعلاج الإشعاعي أو الكيميائي.