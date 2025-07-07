أعراض مبكرة لتشحم القلب

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة أناستاسيا إيفانيتسكايا أخصائية أمراض القلب، إلى أن الشخص قد يعاني في المراحل المبكرة من تشحم القلب من الصداع وانخفاض القدرة على التحمل، وارتفاع مستوى ضغط الدم وغيرها.

اضافة اعلان