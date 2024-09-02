أعراض مزعجة للغثيان الصباحي

ما هي أعراض الغثيان الصباحي؟
فقدان الشهية.
القيء.
حرقة المعدة أو الارتجاع.
دوار الحركة.
الشعور بأن هناك شيئًا عالقًا في الحلق.
ما هي أسباب الغثيان الصباحي؟
انخفاض سكر الدم.
زيادة هرمونات الحمل، مثل هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG) أو هرمون الأستروجين.
تقلبات ضغط الدم.
تغييرات في عملية التمثيل الغذائي.
متى تتفاقم حدة الغثيان الصباحي؟ قد تتفاقم حالة الغثيان الصباحي لدى بعض الأشخاص بسبب:
التوتر والقلق.
التعب الشديد.
شم بعض الأطعمة.
دوار الحركة.
التعرض للحرارة أو الطقس الدافئ.
هل يمكن أن يصبح الغثيان الصباحي شديدًا؟
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالغثيان الصباحي:
الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو أكثر.
تاريخ شخصي من الغثيان الصباحي الشديد أثناء الحمل السابق.
تاريخ من دوار الحركة.
تاريخ من الصداع النصفي.
زيادة الوزن.
مرضى الأرومة الغاذية، التي تؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا في الرحم.
الشعور بالتوتر أو القلق.
العيش في مناخ حار.
العمل في نوبات ليلية.
الحرمان من النوم.
أغذية مفيدة للتخلص من غثيان الصباح يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه على التخلص من الغثيان الصباحي، في حين أن تناول الأطعمة المعالجة بشكل كبير والمليئة بالسكر قد يجعل المصاب يشعر بالسوء أكثر. وغالبًا ما يوصي الأطباء بالأطعمة التالية للأشخاص الذين يعانون من غثيان الصباح:
الأطعمة الخفيفة مثل البسكويت والخبز المحمص.
عصائر الفاكهة والزبادي.
الماء أو الشاي.
الفواكه والخضروات مثل البطيخ والكرفس والفلفل الحلو، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.
-
أخبار متعلقة
-
الكمية الطبيعية لتساقط الشعر في اليوم
-
خطأ فادح في علاج السعال عند الأطفال
-
تحذير من فيروس الكسلان
-
عقار للكلى يعالج قصور القلب
-
خبير تغذية يحذر: تناول البلح الأصفر بهذه الطريقة يزيد الوزن
-
هل الليمون يقتل جرثومة المعدة؟
-
علامة مرضية تظهر بعد تناول الطعام
-
4 طرق للتخلص من كرش القولون