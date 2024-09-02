أعراض مزعجة للغثيان الصباحي

الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص للمعاناة من الغثيان بعد الاستيقاظ من النوم صباحًا، مما يسبب الشعور بالقلق والتوتر، خوفًا من أن يكون ذلك علامة على مشكلة صحية خطيرة.

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ما هي أعراض الغثيان الصباحي؟

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لغثيان الصباح ما يلي:

فقدان الشهية.

القيء.

حرقة المعدة أو الارتجاع.

دوار الحركة.

الشعور بأن هناك شيئًا عالقًا في الحلق.



ما هي أسباب الغثيان الصباحي؟

لا يُعرف سبب الغثيان الصباحي تمامًا، لكن الخبراء أشاروا إلى أنه قد يكون نتيجة لمزيج من التغيرات الفيزيائية والكيميائية، وقد يكون سببه:

انخفاض سكر الدم.

زيادة هرمونات الحمل، مثل هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG) أو هرمون الأستروجين.

تقلبات ضغط الدم.

تغييرات في عملية التمثيل الغذائي.

متى تتفاقم حدة الغثيان الصباحي؟ قد تتفاقم حالة الغثيان الصباحي لدى بعض الأشخاص بسبب:

التوتر والقلق.

التعب الشديد.

شم بعض الأطعمة.

دوار الحركة.

التعرض للحرارة أو الطقس الدافئ.



هل يمكن أن يصبح الغثيان الصباحي شديدًا؟

يشعر معظم الأشخاص الذين يعانون من غثيان الصباح بالغثيان لفترة قصيرة كل يوم وقد يتقيأون مرة أو مرتين. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يستمر الغثيان لعدة ساعات كل يوم، ويحدث القيء أكثر من 4 مرات في اليوم.



الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالغثيان الصباحي:

الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو أكثر.

تاريخ شخصي من الغثيان الصباحي الشديد أثناء الحمل السابق.

تاريخ من دوار الحركة.

تاريخ من الصداع النصفي.

زيادة الوزن.

مرضى الأرومة الغاذية، التي تؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا في الرحم.

الشعور بالتوتر أو القلق.

العيش في مناخ حار.

العمل في نوبات ليلية.

الحرمان من النوم.



أغذية مفيدة للتخلص من غثيان الصباح يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه على التخلص من الغثيان الصباحي، في حين أن تناول الأطعمة المعالجة بشكل كبير والمليئة بالسكر قد يجعل المصاب يشعر بالسوء أكثر. وغالبًا ما يوصي الأطباء بالأطعمة التالية للأشخاص الذين يعانون من غثيان الصباح:



الأطعمة الخفيفة مثل البسكويت والخبز المحمص.

عصائر الفاكهة والزبادي.

الماء أو الشاي.

الفواكه والخضروات مثل البطيخ والكرفس والفلفل الحلو، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

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