أعراض ورم الحنجرة.. كيف يمكن اكتشافه؟

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الوكيل الإخباري- أورام الحنجرة من المشاكل الصحية التي تقابل بعض الأشخاص، وفي الأغلب ينتج عنها أعراض مزعجة، تتطلب الاستشارة الطبية السريعة لتجنب تفاقمها. اضافة اعلان





قال سلامة، إن هناك بعض الأعراض التي تشير إلى وجود ورم في الحنجرة من بينها، بحة الصوت لفترة طويلة تستمر إلى 3 أسابيع أو شهرين أو أكثر، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب فورًا فهذا العرض لا يمكن تجاهله إطلاقًا.



أوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أنه في حالة وصول الشخص لتغير في بحة الصوت، فهذا يدل على وجود تورم أو مشكلة في الأحبال الصوتية، وعادة ما يصعب السيطرة عليها بالأدوية.



اختتم الدكتور أحمد سلامة، حديثه بضرورة استشارة الطبيب المختص بشكل مبكر حين وجود أي أعراض من المذكورة سلفًا، للفحص الجيد سواء السريري أو بالمناظير الدقيقة للكشف عن الحنجرة أو الأحبال الصوتية، والتأكد من وجود ورم أم لا.