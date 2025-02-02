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أعواد القطن للأذنين: مخاطر وأضرار قد تجهلها!

قب
تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   تنظيف الأذنين قد يبدو أمرًا صحيًا، لكن في الحقيقة ليس من الضروري القيام بذلك بشكل منتظم، حيث أن الأذنين تنظفان نفسيهما طبيعيًا. استخدام أعواد القطن بشكل مفرط قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه، حيث يدفع شمع الأذن إلى داخل القناة بدلاً من التخلص منه.

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دور شمع الأذن
شمع الأذن ليس مجرد شيء مزعج، بل هو حماية طبيعية ضد العدوى والحشرات والماء. عادةً ما يخرج الشمع تلقائيًا بفضل حركة الفك، ولكن في بعض الأحيان قد يتراكم، وهو ما يتطلب فحصًا طبيًا من قبل الأطباء.


لماذا يجب تجنب أعواد القطن؟
إصابات وضرر للأذن: استخدام الأعواد قد يتسبب في إصابات لطبلة الأذن أو جلد القناة.
الانسداد: دفع الشمع للأمام قد يؤدي إلى انسداد القناة السمعية، مما يعيق آلية التنظيف الذاتي للأذن.
العدوى: أعواد القطن قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية في الأذن.


بدائل آمنة لتنظيف الأذنين
استخدم منشفة نظيفة أو قطعة قماش لمسح الأذن من الخارج.
في حال تراكم الشمع بشكل مفرط، يجب استشارة الطبيب لإزالته بأمان.


الخلاصة: الأذن تنظف نفسها بشكل طبيعي، لذا لا داعي لاستخدام أعواد القطن، واتبع طرقًا أكثر أمانًا للحفاظ على صحة أذنيك.

 

اليوم السابع 

 
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