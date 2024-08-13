أفران الميكروويف: كشف 700 نوع من البكتيريا المخفية!

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية أجريت في إسبانيا أن أفران الميكروويف تحتوي على المئات من أنواع البكتيريا، وأن بعضها يمكنه مقاومة الإشعاع الذي يصدر عن الأفران عند تشغيلها.



وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "علم الأحياء الدقيقة" اختبر الباحثون 30 فرن ميكروويف مختلف، من بينها 10 في منازل و10 في مراكز ضيافة بشركات، و10 في معامل بحثية.



ورصد الباحثون في إسبانيا داخل هذه الأفران 747 نوعاً من البكتيريا تنتمي إلى 25 فصيلة بكتيرية منفصلة، من بينها 3 أنواع يشيع وجودها داخل الجسم البشري وفي الطبيعة، وهي البكتيريا متينات الجدار وبكتيريا الشعاعيات وبكتيريا المتقلبات.

وتبين من الدراسة أن أنواع البكتيريا التي يتم اكتشافها داخل أفران الميكروويف المنزلية تتشابه مع بعضها إلى حد كبير، ولكن الاختلافات الرئيسية ظهرت في أفران المعامل والمختبرات، حيث اتضح أن هذه الأفران يمكن أن تحتوي على أنواع متنوعة من البكتيريا، وأن بعضها أكثر قدرة على مقاومة الإشعاع.



ووجد الباحثون تشابهاً كبيراً بين انواع البكتيريا التي تتواجد داخل الأفران المنزلية والبكتيريا التي يمكن رصدها على الأسطح داخل المطابخ.



التنظيف بقطعة مبللة

وذكر الباحثون أنه بالرغم من أن بعض أنواع هذه البكتيريا قد تشكل خطورة على الصحة، فإن الغالبية العظمى من البكتيريا داخل أفران الميكروويف لا تختلف في خطورتها عن البكتيريا التي تتواجد عادة على أسطح المطابخ، بحسب الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.

وينصح الباحثون بتعقيم أفران الميكروويف بشكل منتظم باستخدام سوائل النظافة، ومسح الأسطح الداخلية من الأفران بقطعة مبللة كل مرة بعد الاستخدام.