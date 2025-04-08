أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات داخل الجسم

ما هو النظام الغذائي المضاد للإلتهابات؟
النظام الغذائي المضاد للإلتهابات هو الذي يعتمد على الأطعمة والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، الفيتامينات، الألياف، والبروتينات مع تقليل الدهون. هذا النظام يعمل على تقليل الالتهاب في الجسم مما يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويحسن الصحة العامة.
الأطعمة والمشروبات المضادة للإلتهابات:
دقيق الشوفان
بذور الكتان
التوت الأزرق
الفراولة
الزبادي
الشاي الأخضر
شاي الأعشاب (كالزنجبيل والبابونج)
الأسماك الدهنية (مثل السلمون)
العدس والحبوب غير المعالجة
السبانخ والبروكلي
الجزر
الكركم
الشوكولاتة الداكنة
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