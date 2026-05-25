أفضل الأطعمة لصحة الكبد

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة ليودميلا سوسنينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بأن الكبد يشارك في عمليات الأيض، ويساعد على هضم الطعام، وإزالة السموم، والحفاظ على الأداء الطبيعي للجسم.





وأوضحت أن الكبد يُعد من الأعضاء القليلة القادرة على تجديد نفسها، لكنه يحتاج إلى الدعم، خاصة من خلال التغذية الصحية.



وأكدت أن إدراج الخضراوات بانتظام في النظام الغذائي يساعد على دعم صحة الكبد، مشيرة إلى أن البروكلي، والملفوف الصيني، والخضراوات الورقية، والأفوكادو، والبنجر، والجزر من أكثر الأطعمة المفيدة له.



وأضافت أن الخضراوات والفواكه تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الكبد من التلف وتعزز تجددها، ومن أبرز الفواكه المفيدة: الموز، والليمون، والجريب فروت، والعنب، والتوت بأنواعه.



وقالت إن هذه الفواكه غنية بالفيتامينات والعناصر الدقيقة الضرورية لدعم صحة الكبد وتعزيز وظائف الجهاز المناعي.



كما أوصت بالتركيز على الشوفان لاحتوائه على الألياف و"البيتا غلوكان"، التي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.



وشددت على أهمية تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، خصوصاً الأسماك الدهنية، لما تحتويه من أحماض أوميغا 3 التي تسهم في تحسين عمليات التمثيل الغذائي ودعم وظائف الكبد.



ونصحت بتناول الأسماك الدهنية ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، أو اللجوء إلى مكملات زيت السمك بعد استشارة مختص.



وأضافت أن المكسرات مثل الجوز، واللوز، والكاجو مفيدة أيضاً لصحة الكبد، بفضل احتوائها على الدهون غير المشبعة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مع ضرورة عدم الإفراط في تناولها بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية.



كما أوصت بإضافة زيت الزيتون غير المعالج حرارياً إلى النظام الغذائي، لدوره في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظائف الكبد.



وفي ما يتعلق بالمشروبات، أشارت إلى فوائد الشاي الأخضر والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مؤكدة أن القهوة تُعد من المشروبات المفيدة للكبد عند تناولها باعتدال، بما لا يزيد عن كوب أو كوبين يومياً.



وختمت بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الكبد لا يتطلب أنظمة غذائية معقدة أو قيوداً قاسية، بل يعتمد على نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والعناصر الأساسية.