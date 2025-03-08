أفضل المشروبات الصحية لترطيب الجسم في رمضان

الوكيل الإخباري- يُعد ترطيب الجسم بالماء والسوائل بعد ساعات الصوم من أهم نصائح التغذية، حيث يبدأ ذلك بمشروبات الإفطار التي تساهم في تجديد الطاقة وتعويض الجسم بالمغذيات. ومن خلال خبراء التغذية، إليك بعض المشروبات الرمضانية التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل صحي:

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الجلاب

الجلاب هو مشروب رمضاني شهير يتم تحضيره باستخدام التمر ودبس العنب مع ماء الورد. يُقدم مع الثلج ويتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية، ولا يحتوي على محليات اصطناعية، وهو سهل الهضم ويمتاز بكونه مريحًا للمعدة.



ماء جوز الهند

إذا كنت تشعر بالجفاف بعد فترة طويلة من الصوم، فإن ماء جوز الهند هو الخيار الأمثل. يحتوي على الكثير من الإلكتروليتات والفيتامينات والمعادن، ويساعد في تجديد النشاط دون رفع مستويات السكر أو الأنسولين.



قمر الدين

يعد قمر الدين واحداً من أشهر المشروبات الرمضانية، ويُصنع من معجون المشمش المجفف. يساعد في الهضم وتنظيم التمثيل الغذائي بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن.



التمر والحليب

يُعد التمر مع الحليب من العادات الرمضانية المنتشرة، ويُفضل البعض نقع التمر في الحليب قبل يوم من تقديمه. يمنح هذا المزيج الطاقة والانتعاش بعد ساعات طويلة من الصوم.



عصير الخروب

الخروب هو مشروب تقليدي غني بمضادات الأكسدة، يحتوي أيضًا على ألياف وبروتينات تجعله ذا قوام سميك. يساعد في تعزيز الهضم والشعور بالانتعاش.



عصائر فاكهة الموسم

عصائر مثل عصير البطيخ، الفراولة، البرتقال، والمانجو توفر الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف. تساعد في تجديد الطاقة والشعور بالانتعاش.



الماء

الماء هو أفضل مشروب لترطيب الجسم، ويحتاج الجسم إلى 8 أكواب من الماء يوميًا. خلال رمضان، يجب التأكد من شرب الماء والعصائر والشوربات بعد الإفطار وحتى السحور للحصول على الترطيب الكافي.



نصائح إضافية:

تجنب المشروبات السكرية مثل العصائر المحلاة والمشروبات الغازية، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

يمكن تناول مشروبات تحتوي على الكافيين باعتدال بين الإفطار والسحور لتجنب الأعراض الانسحابية.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على الترطيب الأمثل لجسمك خلال شهر رمضان والاستمتاع بمشروبات صحية تساعدك في تجديد الطاقة.