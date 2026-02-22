أفضل المشروبات بعد الإفطار لتعويض السوائل والفيتامينات

11:37 ص

الوكيل الإخباري- يُعد تعويض السوائل خلال شهر رمضان من الأمور الأساسية للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه، خاصة مع طول ساعات الصيام، إذ يفقد الجسم كميات من الماء والأملاح المعدنية، ما قد يسبب الإرهاق والصداع وضعف التركيز. اضافة اعلان





لذلك يصبح اختيار المشروب المناسب بعد الإفطار واتباع عادات صحية سليمة أمرًا ضروريًّا للوقاية من الجفاف واستعادة التوازن الطبيعي للجسم.



أفضل مشروبات لتعويض السوائل بعد الإفطار



بعد ساعات الصيام الطويلة، يفقد الجسم جزءًا كبيرًا من احتياجاته اليومية من الماء والأملاح، لذا يُنصح باختيار مشروبات تساعد على الترطيب السريع وتعويض المعادن المفقودة دون إرهاق المعدة، مع الأفضلية للمشروبات الطبيعية قليلة السكريات والغنية بالعناصر المفيدة.



1- الماء

يبقى الماء الخيار الأول والأساسي لتعويض السوائل خلال رمضان، إذ يسهم في ترطيب خلايا الجسم، تحسين الدورة الدموية، وتنظيم درجة الحرارة. يُنصح بشرب كوب أو كوبين فور الإفطار، ثم توزيع الكمية المتبقية على فترات بين الإفطار والسحور بدلاً من تناولها دفعة واحدة.



2- مشروبات الإلكتروليت الطبيعية

وفقًا لموقع WebMD، يعد تعويض الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم بعد فترات الجفاف أمرًا ضروريًّا. يمكن الحصول عليها من ماء جوز الهند الطبيعي أو مشروبات منزلية تُحضّر بإضافة رشة ملح طبيعي وعصير ليمون إلى الماء، ما يساعد على إعادة التوازن المعدني للجسم بسرعة بعد الصيام.



3- العصائر الطبيعية

العصائر الطازجة، مثل: البرتقال، البطيخ، والرمان، تمد الجسم بالماء والفيتامينات، خاصة فيتامين C ومضادات الأكسدة. يُفضل تخفيف العصير بالماء لتقليل نسبة السكريات، ما يجعله خيارًا صحيًّا يدعم الترطيب دون رفع مفاجئ لمستوى السكر في الدم.



4- الحليب أو اللبن الرائب

يحتوي الحليب على نسبة جيدة من الماء بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم، بينما يتميز اللبن الرائب باحتوائه على بكتيريا نافعة تدعم الهضم بعد الصيام، كما يسهم في تعويض جزء من الأملاح المفقودة بالجسم.





