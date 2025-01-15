 
الأربعاء 2025-01-15 09:21 ص
 

أفضل عصير يساعدك على التخلص من الانتفاخ

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 15-01-2025 07:27 ص

الوكيل الإخباري-   يمكن أن يساعد الكيوي والموز والبابايا والزبادي والزنجبيل في علاج أعراض الانتفاخ، بالإضافة إلى أن مذاقها رائع أيضًا.

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وإذا تم إضافة الأناناس إلى الخليط، سيتميز المشروب بنكهة استوائية ذات طعم رائع ويمكن أن يساعد في ترويض الشعور بالامتلاء، بحسب ما ورد في موقع "إيتنغ ويل" Eating Well، المعني بالشؤون الصحية.


سواء كان الشخص يشعر بالانتفاخ بسبب ما يأكله أو بسبب الإمساك، فسوف يرغب في تجربة عصير البابايا والأناناس. إنه يحتوي على الموز والبابايا والأناناس والكيوي، وهي كلها فواكه غنية بالألياف ومضادات الأكسدة.


كما يحتوي العصير على الزنجبيل، وهو من العناصر الغذائية المعروفة بقدرتها على تهدئة المعدة، إلى جانب الزبادي، المليء بالبروبيوتيك الصديق للأمعاء. يتميز هذا العصير بأنه سميك وكريمي ويحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية.


نصائح مهمة
ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية لضمان الاستمتاع بفوائد المشروب المتنوعة، كما يلي:
• عند مزج العصير، ينبغي إضافة المكونات السائلة أولاً ثم يتم زيادة السرعة ببطء من منخفضة إلى عالية. تساعد تلك الخطوات على تكسير الفاكهة المجمدة الصلبة.
• يمكن استبدال الأناناس بالمانجو المجمدة."

 

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