الوكيل الإخباري- يحتاج مرضى الضغط المرتفع إلى اتباع نظام غذائي متوازن، تجنبًا لأي مضاعفات صحية على المدى البعيد.

اضافة اعلان



أفضل وجبة عشاء لمرضى ضغط الدم المرتفع

يعتبر الكفير منتج حليب مخمر كريمي صالح للشرب وله طعم لاذع قليلاً وقوام يشبه مخفوق الحليب، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروبيوتيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ودعم الصحة العامة.



يعتبر الكفير غني بالبروبيوتيك، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، مثل الكفير، تحسين الهضم وموازنة بكتيريا الأمعاء ودعم صحة المناعة والدماغ ، بالإضافة إلى أن تأثر بشكل إيجابي على صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.



تشير الأبحاث إلى أن بعض سلالات البروبيوتيك الموجودة في الكفير يمكن أن ترتبط بالكوليسترول، مما يغير من امتصاصه ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. 2 كما تشير الأدلة أيضًا إلى أن اختلال توازن بكتيريا الأمعاء قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأفراد.





كما وجدت دراسة صغيرة شملت أشخاصًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أن أولئك الذين شربوا الكفير شهدوا انخفاضًا في ضغط الدم، وانخفاضًا بنسبة السكر في الدم أثناء الصيام وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) مع زيادة في الكوليسترول الجيد (HDL).



ووجدت دراسة أخرى أجريت على أفراد يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن أولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا من الكفير يوميًا لمدة 28 يومًا شهدوا انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم الانقباضي.