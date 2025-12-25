الخميس 2025-12-25 12:14 ص

أفضل وقت للفطور لخفض الكوليسترول

الوكيل الإخباري- قال خبراء في التغذية إن توقيت تناول وجبة الفطور يلعب دورا محوريا في التحكم بمستويات الكوليسترول وحماية صحة القلب.

ويوصي الخبراء بتناول وجبة فطور متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ، لما لذلك من أثر إيجابي في تنظيم الشهية وتقليل احتمالات الإفراط في تناول الطعام أو اللجوء إلى وجبات خفيفة غير صحية لاحقا خلال اليوم، ما يحمي القلب ويدعم خفض الكوليسترول.

ويعد الفطور المنتظم عنصرا أساسيا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تساعد هذه الوجبة المبكرة على ضبط الجوع وتحسين التمثيل الغذائي، فيما تشير دراسات عديدة إلى أن تخطي الفطور يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتدهور صحة القلب على المدى الطويل.


وتدعم الأبحاث جعل الفطور عادة يومية ثابتة، إذ أظهرت دراسة واسعة أجريت في الصين على 37355 بالغا أن الأشخاص الذين يتخطون الفطور يسجلون مستويات أعلى من الدهون في الدم، بزيادة بلغت 10.6%، وارتفاع الكوليسترول الكلي بنسبة 5.5%، والكوليسترول الضار بنسبة 7.7%، مقابل انخفاض الكوليسترول الجيد بنسبة 2.4%.

كما خلصت دراسة تحليلية إلى وجود زيادة متوسطة قدرها 9.89 ملغ/ديسيلتر في مستوى الكوليسترول الضار لدى من يتخطون وجبة الفطور بانتظام.

 

RT

 
 


