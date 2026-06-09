الثلاثاء 2026-06-09 11:53 م

أفضل 8 بدائل صحية للبيض مناسبة للطهي والمخبوزات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:28 م
الوكيل الإخباري-   يُعدّ البيض من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق والمخبوزات، لكنه يحتوي على الكوليسترول والدهون المشبعة، ما يدفع البعض للبحث عن بدائل صحية تمنح فوائد غذائية مماثلة وتناسب مختلف الوصفات.اضافة اعلان


وتوفر هذه البدائل خيارات متنوعة للطهي والخبز، مع المساعدة في تقليل استهلاك الكوليسترول والدهون المشبعة دون التأثير بشكل كبير على القوام أو النكهة.

ومن أبرز هذه البدائل:

التوفو: غني بالبروتين وقليل الدهون المشبعة، ويُستخدم بديلاً للبيض المخفوق أو في المخبوزات، حيث يعادل ربع كوب من التوفو الحريري بيضة واحدة.
صلصة التفاح: تمنح المخبوزات تماسكاً ورطوبة، وتُستخدم بواقع ربع كوب بدلاً من كل بيضة.
دقيق الحمص: يوفر قواماً قريباً من البيض عند مزجه بالماء، كما يُعد مصدراً جيداً للألياف والحديد وفيتامينات B.
اللبن الزبادي: يساعد على تماسك المخبوزات ويزود الجسم بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.
بدائل البيض التجارية: تُصنع غالباً من بروتينات نباتية مثل فول الصويا أو المونج، وتُستخدم بطريقة مشابهة للبيض.
الأكوافابا (سائل الحمص): بديل شائع لبياض البيض في الحلويات والمخبوزات الخفيفة، حيث تعادل 3 ملاعق كبيرة منه بياض بيضة واحدة.
بذور الكتان أو الشيا: عند خلطها بالماء تُكوّن مادة هلامية تساعد على ربط المكونات، كما أنها غنية بالألياف وأحماض أوميغا 3.
الجبن القريش: يوفر كمية جيدة من البروتين والكالسيوم، ويمكن استخدام ربع كوب منه بديلاً لكل بيضة في بعض الوصفات.

وتُعد هذه البدائل خيارات مناسبة للراغبين في تقليل استهلاك الكوليسترول أو اتباع أنظمة غذائية نباتية، مع الحفاظ على القيمة الغذائية والقوام المطلوب في الأطعمة المختلفة.
 
 


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