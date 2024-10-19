ألم الساق وأسفل الظهر معًا- بما يشير؟

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ألم أسفل الظهر يترافق معه ألم بالساقين، وقد يشير ذلك لوجود مشكلة صحية مرتبطة بالساق أو الظهر، ويعتمد علاج الألم على تحديد السبب الدقيق لعلاج الحالة الكامنة.



أسباب ألم الساق وأسفل الظهر معًا

هناك العديد من الحالات الصحية التي قد تسبب ألم الساق وأسفل الظهر معًا، مثل:



عرق النسا

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وتشمل الأعراض المرتبطة بعرق النسا ما يلي:



- ألم ينتشر من أسفل العمود الفقري إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق.



- نوبات ألم حادة في المناطق المصابة.



- إحساس بالحرقان.



- ضعف العضلات.



- الإحساس بالخدر.



- صعوبة في التحكم في المثانة أو الأمعاء.



الانزلاق الغضروفي القطني



وتشمل الأعراض المرتبطة بالانزلاق الغضروفي القطني ما يلي:



- ألم الظهر المستمر الذي يزداد سوءًا عند الوقوف أو السعال أو العطس.



- تشنجات الظهر.



- ضعف عضلات الساق.



- خدر في الساق والقدم.



- ضغط الحبل الشوكي.



وتختلف العلاجات حسب شدة الضرر، ففي الحالات البسيطة، قد يوصي الأطباء بالراحة ومسكنات الألم وأحيانًا الوخز بالإبر، وإذا لم تتحسن الأعراض في غضون أسابيع قليلة، فقد يوصي بالعلاج الطبيعي أو الجراحة.



متلازمة العضلة الكمثرية