ألم الساق وأسفل الظهر معًا- بما يشير؟

أسباب ألم الساق وأسفل الظهر معًا
هناك العديد من الحالات الصحية التي قد تسبب ألم الساق وأسفل الظهر معًا، مثل:
عرق النسا
- ألم ينتشر من أسفل العمود الفقري إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق.
- نوبات ألم حادة في المناطق المصابة.
- إحساس بالحرقان.
- ضعف العضلات.
- الإحساس بالخدر.
- صعوبة في التحكم في المثانة أو الأمعاء.
الانزلاق الغضروفي القطني
وتشمل الأعراض المرتبطة بالانزلاق الغضروفي القطني ما يلي:
- ألم الظهر المستمر الذي يزداد سوءًا عند الوقوف أو السعال أو العطس.
- تشنجات الظهر.
- ضعف عضلات الساق.
- خدر في الساق والقدم.
- ضغط الحبل الشوكي.
وتختلف العلاجات حسب شدة الضرر، ففي الحالات البسيطة، قد يوصي الأطباء بالراحة ومسكنات الألم وأحيانًا الوخز بالإبر، وإذا لم تتحسن الأعراض في غضون أسابيع قليلة، فقد يوصي بالعلاج الطبيعي أو الجراحة.
متلازمة العضلة الكمثرية
وتتضمن الأعراض الشائعة المرتبطة بمتلازمة العضلة الكمثرية ما يلي:
- ألم يمتد إلى أسفل الساق.
- الإحساس بالوخز.
- خدر في الأرداف.
التهاب العنكبوتية
والعرض الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هو الألم الحارق، وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالتهاب العنكبوتية ما يلي:
- وخز أو خدر، وخاصة في الساقين.
- تشنجات العضلات.
- خلل في الأمعاء أو المثانة.
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