 
السبت 2024-10-19 10:34 ص
 
 

ألم الساق وأسفل الظهر معًا- بما يشير؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من ألم أسفل الظهر يترافق معه ألم بالساقين، وقد يشير ذلك لوجود مشكلة صحية مرتبطة بالساق أو الظهر، ويعتمد علاج الألم على تحديد السبب الدقيق لعلاج الحالة الكامنة.

أسباب ألم الساق وأسفل الظهر معًا
هناك العديد من الحالات الصحية التي قد تسبب ألم الساق وأسفل الظهر معًا، مثل:

عرق النسا

اضافة اعلان

 

وتشمل الأعراض المرتبطة بعرق النسا  ما يلي:

- ألم ينتشر من أسفل العمود الفقري إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق.

- نوبات ألم حادة في المناطق المصابة.

- إحساس بالحرقان.

- ضعف العضلات.

- الإحساس بالخدر.

- صعوبة في التحكم في المثانة أو الأمعاء.

الانزلاق الغضروفي القطني


وتشمل الأعراض المرتبطة بالانزلاق الغضروفي القطني ما يلي:

- ألم الظهر المستمر الذي يزداد سوءًا عند الوقوف أو السعال أو العطس.

- تشنجات الظهر.

- ضعف عضلات الساق.

- خدر في الساق والقدم.

- ضغط الحبل الشوكي.

وتختلف العلاجات حسب شدة الضرر، ففي الحالات البسيطة، قد يوصي الأطباء بالراحة ومسكنات الألم وأحيانًا الوخز بالإبر، وإذا لم تتحسن الأعراض في غضون أسابيع قليلة، فقد يوصي بالعلاج الطبيعي أو الجراحة.

متلازمة العضلة الكمثرية


وتتضمن الأعراض الشائعة المرتبطة بمتلازمة العضلة الكمثرية ما يلي:

- ألم يمتد إلى أسفل الساق.

- الإحساس بالوخز.

- خدر في الأرداف.

التهاب العنكبوتية

والعرض الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هو الألم الحارق، وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالتهاب العنكبوتية ما يلي:

- وخز أو خدر، وخاصة في الساقين.

- تشنجات العضلات.

- خلل في الأمعاء أو المثانة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة الألم أسفل البطن والعضلة الضامة معًا- بما يشير؟

لقطة من عرض الزواج

فن ومشاهير عرض زواج في حفل تامر حسني.. شاهد رد فعله

عرقجي

عربي ودولي عراقجي: سنحاسب أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران

من مكان انفجار المسيرة في قيسارية

عربي ودولي مصدر: نتنياهو وزوجته لم يكونا في مقر إقامتهما بقيسارية لحظة الانفجار

تعبيرية

عربي ودولي الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية

أرشيفية

فلسطين القسام تستهدف جرافة ودبابة للاحتلال في جباليا

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين

تعبيرية

منوعات "بيتزا" تتسبب بمأساة عائلية في الهند



 


الأكثر مشاهدة