ألم عرق النسا- متى يشير لمشكلة خطيرة؟

الوكيل الإخباري - يتجاهل البعض علاج ألم عرق النسا، ويتم الاعتماد على مسكنات الألم والعلاجات الطبيعية، ولكن قد يهدد ذلك الحياة في بعض الحالات، إذ تتداخل أعراض عرق النسا مع مشكلات صحية أخرى أكثر خطورة.



متى يكون ألم عرق النسا خطير؟

في بعض الحالات قد تكون علامات وأعراض عرق النسا، بمثابة إشارة تحذيرية لعدد من الحالات الخطيرة التي قد تتطلب تدخلًا طبيًا أو جراحيًا فوريًا، لذلك يجب الفهم والتمييز بين أعراض عرق النسا التقليدية والحالات الطبية الطارئة، مما يمكن أن يساعد في الوقاية من المضاعفات التي قد تهدد الحياة.



الحالات الصحية الخطيرة التي تشبه عرق النسا

تشمل الحالات التي تظهر عليها علامات وأعراض تشبه أعراض عرق النسا وتتطلب علاجًا طبيًا أو جراحيًا سريعًا ما يلي:



1- انضغاط النخاع الشوكي أو العدوى

يمكن أن يؤدي انضغاط النخاع الشوكي القطني أو الأعصاب التي تنحدر من النخاع الشوكي، إلى آلام في الساق وآلام في الظهر. يمكن أن تتسبب خراجات النخاع الشوكي أو أكياس المفاصل أو العدوى أيضًا في آلام الظهر والساق، وخاصة عند الحركة.



2- الأورام

قد تتسبب أورام العظام، أو الأنسجة الرخوة، أو العصب الوركي، أو غدة البروستاتا، في آلام الظهر وألم الساق. قد تتسبب الأورام النقيلية أو التي تنتشر من عضو لآخر، في أعراض تشبه أعراض تضيق العمود الفقري أو عرق النسا.



3- مشاكل الأوعية الدموية

قد تتسبب تمددات الأوعية الدموية، والتهابات الأوعية الدموية في آلام بالساق والظهر تشبه آلام عرق النسا. وقد تؤدي هذه الحالات إلى فقدان إمداد الدم إلى الساق المصابة مما يسبب أعراضًا شديدة.



4- مشاكل الكلى

يمكن أن ينتشر ألم الكلى الناتج عن التكيسات أو الحصوات أو العدوى إلى الظهر والساقين.



5- تنميل الأعصاب

أي نوع من أنواع الضغط على الأعصاب يستدعي عناية طبية فورية. إذا كان هناك ضعف أو خدر تدريجي في الساق ، فقد يتضرر العصب، مما قد يؤدي إلى فقدان وظيفة الساق. إذا تم ضغط العصب وكانت الآلام والأعراض شديدة، فقد تكون الجراحة ضرورية في تلك الحالة، لذا التدخل الطبي السريع ضروري.

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