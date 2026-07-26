أمراض القلب تغزو الشباب.. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري- لم تعد أمراض القلب تقتصر على كبار السن، إذ يحذر الأطباء من تزايد إصابة الشباب في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات بارتفاع ضغط الدم، والسكري، واضطرابات الكوليسترول، وحتى الذبحة الصدرية والجلطات القلبية. اضافة اعلان





ويرجع الخبراء ذلك إلى تغير نمط الحياة، مثل السمنة، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والسجائر الإلكترونية، والغذاء غير الصحي، وقلة النوم، والضغط النفسي، إلى جانب ارتفاع معدلات السكري وارتفاع ضغط الدم.



كما يسهم الجلوس لساعات طويلة، والإفراط في تناول الأطعمة فائقة التصنيع، في زيادة خطر تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة.



ويؤكد الأطباء أن الوقاية تبدأ بالفحوص الدورية، مثل قياس ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، مع الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على نوم كافٍ، وعدم تجاهل أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، خاصة إذا ظهرت مع المجهود.





