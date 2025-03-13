أمل جديد لمرضى القلب .. رجل يعيش 100 يوم بدون قلب بشري

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المريض، وهو في الأربعينات من عمره، حصل على القلب الاصطناعي خلال عملية جراحية أجريت له في مستشفى سانت فينسنت بمدينة سيدني، في نوفمبر 2024.
وفي الشهر الماضي، أصبح الرجل أول شخص في العالم يغادر المستشفى مزودًا بالجهاز الذي أبقاه على قيد الحياة لمدة 100 يوم، إلى أن توفر له متبرع بالقلب في وقت سابق من شهر مارس.
ووفقًا لبيان صادر يوم الأربعاء عن مستشفى سانت فينسنت وجامعة موناش وشركة BiVACOR (الشركة الأمريكية الأسترالية المطورة للجهاز)، فإن الرجل، الذي كان يعاني قصورًا حادًا في القلب، يتعافى بشكل جيد.
وأوضح المستشفى في البيان أن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي، مما يعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية.
وأضاف المستشفى أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي.
من جهته، صرح مؤسس شركة BiVACOR، المهندس البيولوجي الأسترالي دانيال تيمز، الذي اخترع الجهاز بعد وفاة والده بمرض القلب، قائلًا:"من المُبهج رؤية عقود من العمل تثمر أخيرًا!"
روسيا اليوم
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