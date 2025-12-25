أوراق التوت تكشف عن مكمل طبيعي يحمي الكبد من تراكم الدهون

أظهرت الدراسة أن الغلوتيلين، وهو بروتين موجود في أوراق التوت، بعد ترشيحه، يحسّن بشكل ملحوظ صحة الكبد ويقلل نسبة تراكم الدهون فيه، خصوصا عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون.
في تجارب أُجريت على الخلايا والفئران، لاحظ العلماء أن تناول مكملات الغلوتيلين يقلل من تراكم الدهون في الكبد، ويخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، ويخفف من علامات الالتهاب وتلف الأعضاء، وعند الحيونات التي تتبع نظاما غذائيا غنيا بالدهون، أبطأ هذا المكمل الغذائي زيادة الوزن، وحسّن مؤشرات الدم، وخفّض من نشاط الإنزيمات المرتبطة بتلف الكبد.
وأظهر تحليل إضافي أن تأثير الغلوتيلين لا يرتبط فقط بكبح مسارات الإشارات الالتهابية في الجسم، بل يرتبط أيضا بإعادة هيكلة التمثيل الغذائي، وتحديدا إنتاج الأحماض الصفراوية والأحماض الأمينية.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الغلوتيلين المستخرج من أوراق التوت يمكن استعماله كمكمل غذائي وظيفي لعلاج مشكلات الكبد الدهني وبعض مشكلات الكبد التي تسببها السمنة، لكن توجد حاجة لإجراء دراسات سريرية لتأكيد فائدة هذه المادة على البشر.
روسيا اليوم
-
