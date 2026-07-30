الخميس 2026-07-30 12:32 م

أول ألف يوم تصنع الفارق.. تقليل السكر في الطفولة يرتبط بانخفاض خطر الزهايمر

fgt
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 12:03 م
الوكيل الإخباري-   أشارت دراسة حديثة إلى أن تقليل استهلاك السكريات خلال أول ألف يوم من حياة الطفل، بدءًا من الحمل وحتى عمر عامين تقريبًا، قد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر وبعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق، مع التأكيد أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة.اضافة اعلان


ونشرت الدراسة في مجلة npj Aging، واعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 60 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، ممن وُلدوا بين عامي 1951 و1956، مستفيدة من فترة تقنين السكر التي شهدتها بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لاستهلاك أقل للسكر في بداية حياتهم انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27%، ومرض ألزهايمر بنسبة 46%، كما تراجعت احتمالات الاكتئاب بنسبة 11% والقلق بنسبة 20%.

كما كشفت فحوصات الدماغ عن اختلافات في مناطق مرتبطة بالذاكرة والإدراك لدى من استهلكوا كميات أقل من السكر خلال الطفولة المبكرة.

وأكد الباحثون أن تقليل السكريات المضافة قد يدعم صحة الدماغ على المدى الطويل، لكن الحاجة ما تزال قائمة لإجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماد تغييرات رسمية في التوصيات الغذائية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

أخبار محلية بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

علم العراق

عربي ودولي الجيش العراقي: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

fgt

طب وصحة أول ألف يوم تصنع الفارق.. تقليل السكر في الطفولة يرتبط بانخفاض خطر الزهايمر

لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

عربي ودولي لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

ضص3ثق

منوعات باستا باردة وسهلة.. حل مثالي للوجبات السريعة

الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

أخبار الشركات الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

سثبق

طب وصحة سر العسل اليومي.. فوائد مذهلة تعرف عليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 