أول ألف يوم تصنع الفارق.. تقليل السكر في الطفولة يرتبط بانخفاض خطر الزهايمر

ونشرت الدراسة في مجلة npj Aging، واعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 60 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، ممن وُلدوا بين عامي 1951 و1956، مستفيدة من فترة تقنين السكر التي شهدتها بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لاستهلاك أقل للسكر في بداية حياتهم انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27%، ومرض ألزهايمر بنسبة 46%، كما تراجعت احتمالات الاكتئاب بنسبة 11% والقلق بنسبة 20%.
كما كشفت فحوصات الدماغ عن اختلافات في مناطق مرتبطة بالذاكرة والإدراك لدى من استهلكوا كميات أقل من السكر خلال الطفولة المبكرة.
وأكد الباحثون أن تقليل السكريات المضافة قد يدعم صحة الدماغ على المدى الطويل، لكن الحاجة ما تزال قائمة لإجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماد تغييرات رسمية في التوصيات الغذائية.
-
أخبار متعلقة
-
سر العسل اليومي.. فوائد مذهلة تعرف عليها
-
طبيب يكشف الفاكهة الذهبية لصحة القلب
-
5 عادات تمنعك من خسارة الوزن
-
مفاجأة بشأن شاي الكرك وتأثيره على السكر
-
الحقيقة العلمية وراء تأثير الشوكولاتة الداكنة على الخلايا الجذعية
-
فاكهة صيفية شهيرة.. لكنها قد تشكل خطرًا على بعض المرضى
-
طبيبة تحذر: الخوخ قد يسبب ألم البطن في هذه الحالات
-
اختصاصية تغذية تكشف أبرز فوائد خل التفاح العضوي