أول ألف يوم تصنع الفارق.. تقليل السكر في الطفولة يرتبط بانخفاض خطر الزهايمر

12:03 م

الوكيل الإخباري- أشارت دراسة حديثة إلى أن تقليل استهلاك السكريات خلال أول ألف يوم من حياة الطفل، بدءًا من الحمل وحتى عمر عامين تقريبًا، قد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر وبعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق، مع التأكيد أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة. اضافة اعلان





ونشرت الدراسة في مجلة npj Aging، واعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 60 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، ممن وُلدوا بين عامي 1951 و1956، مستفيدة من فترة تقنين السكر التي شهدتها بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لاستهلاك أقل للسكر في بداية حياتهم انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27%، ومرض ألزهايمر بنسبة 46%، كما تراجعت احتمالات الاكتئاب بنسبة 11% والقلق بنسبة 20%.



كما كشفت فحوصات الدماغ عن اختلافات في مناطق مرتبطة بالذاكرة والإدراك لدى من استهلكوا كميات أقل من السكر خلال الطفولة المبكرة.



وأكد الباحثون أن تقليل السكريات المضافة قد يدعم صحة الدماغ على المدى الطويل، لكن الحاجة ما تزال قائمة لإجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماد تغييرات رسمية في التوصيات الغذائية.





