أيهما أفضل للصحة.. القهوة قبل الإفطار أم بعده؟

12:30 ص

الوكيل الإخباري- استعرض تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" أبرز الفوائد والسلبيات المحتملة لشرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار أو بعدها، موضحًا تأثير كل خيار على مستويات الطاقة والهضم وسكر الدم والصحة العامة. اضافة اعلان





**القهوة قبل الإفطار**



تشمل الفوائد المحتملة لشرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار: تعزيز تأثير الكافيين، والمساعدة في تحسين الأداء الرياضي، وكذلك امتصاصًا أسرع، إذ تمتص الأمعاء القهوة وعناصرها المفيدة بسرعة أكبر.



ومن المخاوف المرتبطة بشرب القهوة قبل الإفطار: قد يعيق شرب القهوة على معدة فارغة التحكم في مستويات السكر في الدم، ومن المحتمل أن تتداخل القهوة مع بعض الأدوية التي يجب تناولها عند الاستيقاظ، مثل أدوية ضغط الدم، كما لا يُنصح ذوو متلازمة القولون العصبي بهذا الخيار، لأن القهوة قد تؤثر في الأعراض عند شربها على معدة فارغة.



**بعد الإفطار..**



يعد الاستمتاع بكوب أو كوبين من القهوة بعد تناول وجبة إفطار متوازنة خيارًا جيدًا، وذلك لأنه يجنب الارتفاع المحتمل في سكر الدم الذي قد يحدث عند شرب القهوة قبل تناول الطعام، كما يساعد شرب القهوة بعد الوجبة على دعم الهضم.



ورغم كل هذه المزايا، فإن لشرب القهوة بعد الإفطار بعض السلبيات، كتأخير تأثير الكافيين ودفعة الطاقة والتركيز، واحتمال التأثير على النوم، ومخاوف الارتجاع الحمضي، لأن القهوة تزيد من إفراز حمض المعدة وترخي عضلة المريء.









