أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟

الوكيل الإخباري- قلّما نجد شيئًا أكثر عالمية من حبّ الحلويات، سواءً أكانت قطعة بسكويت بعد العشاء، أو مثلجات في ظهيرة صيفية، أو حفنة من الحلوى لتنشيطنا خلال يوم العمل، فإن معظمنا يجد الراحة في تناول شيء حلو. ومن بين أكثر الحلويات شعبيةً عالميًا الشوكولا.



لكن ليست كل أنواع الشوكولا متساوية، فبينما تحتوي العديد من أنواع شوكولا الحليب على كميات كبيرة من السكريات المضافة والمواد الأخرى، "تحتوي الشوكولا الداكنة على نسبة أعلى بكثير من الكاكاو، ما يمنحها نكهة أغنى وأكثر تركيزًا وفوائد صحية أكثر"، كما تقول إيمي جودسون، أخصائية التغذية المعتمدة في "ذا سبورتس نيوتريشن بلايبوك".



وبحسب "يو إس إيه توداي"، لهذا السبب اكتسبت الشوكولا الداكنة سمعتها المدعومة علميًا باعتبارها الأفضل للصحة، مع التأكيد على أهمية الاعتدال.



ما هي الشوكولا الداكنة؟

توضح لي آن وينتروب، أخصائية التغذية المعتمدة واستشارية، أن الشوكولا الداكنة تُصنع بشكل أساسي "من مواد الكاكاو الصلبة، وزبدة الكاكاو، وكمية قليلة من السكر، وقليل من الحليب أو بدونه".



ويضفي انخفاض نسبة الحليب في الشوكولا الداكنة مذاقًا أعمق وأكثر مرارةً، إضافةً إلى تركيز أعلى من الكاكاو.



وتحتوي الشوكولا الداكنة عادةً على 50% كاكاو على الأقل، مع أن العديد من الأنواع عالية الجودة تتراوح نسبتها بين 70% و85%.

اضافة اعلان