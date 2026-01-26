أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟

لكن ليست كل أنواع الشوكولا متساوية، فبينما تحتوي العديد من أنواع شوكولا الحليب على كميات كبيرة من السكريات المضافة والمواد الأخرى، "تحتوي الشوكولا الداكنة على نسبة أعلى بكثير من الكاكاو، ما يمنحها نكهة أغنى وأكثر تركيزًا وفوائد صحية أكثر"، كما تقول إيمي جودسون، أخصائية التغذية المعتمدة في "ذا سبورتس نيوتريشن بلايبوك".
وبحسب "يو إس إيه توداي"، لهذا السبب اكتسبت الشوكولا الداكنة سمعتها المدعومة علميًا باعتبارها الأفضل للصحة، مع التأكيد على أهمية الاعتدال.
ما هي الشوكولا الداكنة؟
توضح لي آن وينتروب، أخصائية التغذية المعتمدة واستشارية، أن الشوكولا الداكنة تُصنع بشكل أساسي "من مواد الكاكاو الصلبة، وزبدة الكاكاو، وكمية قليلة من السكر، وقليل من الحليب أو بدونه".
ويضفي انخفاض نسبة الحليب في الشوكولا الداكنة مذاقًا أعمق وأكثر مرارةً، إضافةً إلى تركيز أعلى من الكاكاو.
وتحتوي الشوكولا الداكنة عادةً على 50% كاكاو على الأقل، مع أن العديد من الأنواع عالية الجودة تتراوح نسبتها بين 70% و85%.
الشوكولا الداكنة غنية بالفلافونويدات، وهي نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في النباتات.
وتقول جودسون: "تساعد هذه المركبات على حماية خلايا الجسم من الالتهابات والتلف الناتج عن الجذور الحرة، المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة".
كما أظهرت الدراسات أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو تدعم صحة القلب "عن طريق تحسين تدفق الدم والمساعدة في تنظيم ضغط الدم"، كما توضح وينتروب.
وتضيف جودسون: "تشير بعض الأبحاث إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو قد تُحسّن بشكل طفيف توصيل الأكسجين إلى العضلات، ما يدعم القدرة على التحمّل".
وتشير وينتروب إلى أن الشوكولا الداكنة قد تفيد الدماغ أيضًا لاحتوائها على مركبات تُحسّن الحالة المزاجية من خلال دعم إنتاج مواد كيميائية في الدماغ تمنح شعورًا بالسعادة، مثل السيروتونين.
-
أخبار متعلقة
-
عادات صباحية تساعدك على الشعور بالرضا.. تعرف عليها
-
بين القلق وانقطاع النفس.. الأسباب الخفية لصرير الأسنان
-
هل الجبن عالي الدسم مفيد فعلا للدماغ؟
-
أنواع الراحة السبعة التي يحتاجها جسدك وعقلك
-
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟
-
كيف تتمرد أدمغتنا حين نحرمها من النوم؟ دراسة تكشف الحقائق
-
8 فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. لن تصدق تأثيرها!
-
دراسة: فيتامين (د) يقي من التهابات الشتاء الخطيرة