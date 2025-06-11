أيهما يزيد الوزن أكثر- السكريات ام الدهون؟

الوكيل الإخباري- بحسب الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، فإن الدهون تزيد الوزن أكثر من السكريات، موضحة أن جرام الدهون يعادل تقريبًا ضعف السعرات الموجودة في جرام السكر، ما يجعل الأطعمة الدسمة أكثر تأثيرًا في زيادة الوزن.

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وأكدت أن الإفراط في تناول الدهون أو السكريات يؤدي إلى أضرار صحية، منها:

زيادة الوزن وتراكم الدهون.

ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى المصابين به.

زيادة مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

تفاقم مرض السكري.



كما حذّرت من الإفراط في تناول الأملاح، لأنها تسبب احتباس السوائل في الجسم وزيادة الوزن الظاهري.



الاعتدال هو الحل للحفاظ على الوزن والصحة العامة.