إحذروا.. عوامل غير متوقعة تعرضكم للإصابة بالسكري

06:42 م

الوكيل الإخباري- حذر باحثون خلال مؤتمر "SLEEP 2026" من أن البالغين الذين يعانون من الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي في الوقت نفسه يواجهون خطراً أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الثاني. اضافة اعلان





وأوضح الباحثون أنهم حللوا بيانات عدد كبير من الأشخاص، وأظهرت النتائج أن الأرق وحده يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 41%، في حين يرفع انقطاع النفس الانسدادي النومي هذا الخطر بأكثر من أربعة أضعاف لدى النساء وخمسة أضعاف لدى الرجال.



وأشاروا إلى أن الخطر الأكبر يظهر عند اجتماع الاضطرابين معاً، وهي حالة تعرف باسم "COMISA"، إذ ارتفع خطر الإصابة بالسكري إلى 6.5 مرات لدى الرجال و4.7 مرات لدى النساء مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الاضطرابات.



وأكد الباحثون أن "COMISA" يعد عامل خطر مستقلاً، ولا تزال آثاره الصحية الدقيقة، خصوصاً على أمراض القلب والاضطرابات الاستقلابية، بحاجة إلى مزيد من الدراسة.



ودعا الباحثون الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم إلى مراجعة أخصائيي النوم وإجراء التقييمات اللازمة، مشيرين إلى أن الكشف المبكر.





