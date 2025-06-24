إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الضوء الأخضر لتسويق أكياس النيكوتين

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الوكيل الإخباري- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تسويق بعض من منتجات أكياس النيكوتين في الولايات المتحدة، حيث تم السماح بتسويق أكياس النيكوتين بعد مراجعة علمية دقيقة لتقييم تأثيراتها. تم تصميم هذه الأكياس كبديل للمدخنين البالغين، وهي تحتوي على النيكوتين وتُستخدم عن طريق وضعها بين اللثة والشفة، مما يجعلها بديلاً يعتبر أقل خطورة من التدخين التقليدي. اضافة اعلان





تمت الموافقة على أكياس النيكوتين ZYN من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد أن ثبت أنها تستوفي المعايير الصحية وفقًا لقانون مكافحة التبغ لعام 2009. وقد تبين أن هذه الأكياس تشكل خيارًا أقل خطورة مقارنة بالسجائر ومنتجات التبغ الأخرى فيما يتعلق بتسببها في الأمراض الخطيرة مثل السرطان. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن عددًا كبيرًا من المدخنين البالغين قد انتقلوا بشكل كامل إلى استخدام أكياس النيكوتين كبديل أقل تأثيرًا على الصحة.



وفي تعليق على هذا القرار، قال مدير مكتب العلوم في مركز منتجات التبغ، الدكتور ماثيو فاريلي: " تؤكد الأدلة العلمية أن هذه المنتجات تساعد المدخنين البالغين على الانتقال من السجائر إلى منتجات خالية من الدخان كبديل أقل خطورة."



كما شدد مدير مركز منتجات التبغ في إدارة الغذاء والدواء، الدكتور براين كينج، على أهمية التسويق المسؤول عن هذه المنتجات قائلاً: "من الضروري ضمان أن التسويق لا يستهدف الشباب، وستظل إدارة الغذاء والدواء تراقب السوق عن كثب لضمان حماية الصحة العامة."



وتشمل المنتجات المصرح بتسويقها بتركيزين من النيكوتين: 3 ملليجرام و6 ملليجرام .وعلى الرغم من هذا التصريح، إلا أن إدارة الغذاء والدواء شددت على أن هذا لا يعني أن هذه المنتجات آمنة أو "معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء"، كما أكدت أنه لا يوجد منتج تبغ آمن تمامًا. وأشارت إلى أنها ستراقب عن كثب تسويق واستخدام هذه المنتجات، وستتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعليق أو سحب التصريح إذا لزم الأمر، لحماية الصحة العامة بشكل فعال.



