الثلاثاء 2025-12-30 12:58 ص

إدمان قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 30-12-2025 12:32 ص

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن قطرات الأنف التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية يمكن أن تعطل الوظيفة الطبيعية لهذه الأوعية.

عادة، ينظم الجسم انقباض الأوعية الدموية الأنفية من خلال إفراز الأدرينالين الطبيعي الذي تنتجه الغدد الكظرية ويصل إلى أنسجة القرينات الأنفية. لكن عند الاستخدام المتكرر لقطرات تحتوي على زيلوميتازولين أو أوكسي ميتازولين، يتوقف الجسم تدريجيا عن هذه الوظيفة ويعتمد على المادة الموجودة في القطرات.

اضافة اعلان


ويضيف الطبيب: "تسبب هذه القطرات الإدمان بالفعل، لأنها تحل محل إفراز الأدرينالين الطبيعي في القرينات الأنفية السفلية. ومع الوقت، يدخل الشخص في حلقة مفرغة من الاعتماد على القطرات."

وينصح زايتسيف باستخدام هذه الأدوية فقط عند الضرورة القصوى، ولمدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام، حتى مع احتقان شديد للأنف، لمنح الجسم فرصة لاستعادة تنظيمه الطبيعي للأوعية الدموية.

في حال حدوث الإدمان، يجب التوقف عن القطرات تدريجيا بتقليل عدد مرات الاستخدام، وإذا لم تنجح هذه الطريقة، يُفضل استشارة طبيب مختص. تشمل طرق العلاج استعادة نشاط الغشاء المخاطي عبر العلاج الطبيعي، الري بالشفط، أو التخثير بالموجات الراديوية، بما يساعد على استعادة التنفس الأنفي الطبيعي.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا

ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

عربي ودولي ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

ل

طب وصحة إدمان قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة متى تصبح الشامة مقلقة؟.. علامات تستدعي الفحص الطبي فورا

جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

عربي ودولي جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

ا

عربي ودولي أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة

4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري

أخبار محلية 4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري



 






الأكثر مشاهدة