إذا كنت تتناول الطعام بسرعة.. احذر هذا ما قد يحدث لجسمك!

05:48 م

الوكيل الإخباري- كشفت أبحاث حديثة أن سرعة تناول الطعام قد تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم، إذ يرتبط الأكل السريع بارتفاعات أكبر وتقلبات أوضح في مستوى الجلوكوز بعد الوجبات. اضافة اعلان





وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينهون وجباتهم خلال أقل من 10 دقائق يكونون أكثر عرضة لارتفاع سكر الدم مقارنة بمن يستغرقون ما بين 20 و30 دقيقة في تناول الطعام، ما يساعد على تحقيق استجابة أكثر استقراراً للجسم.



ويرى الباحثون أن تناول الطعام ببطء يمنح الدماغ الوقت الكافي لاستقبال إشارات الشبع، كما يساهم المضغ الجيد في تحسين عملية الهضم وتقليل استهلاك كميات كبيرة من الطعام.



وأكد خبراء تغذية أن الأكل ببطء لا يساعد فقط في استقرار مستويات السكر، بل يعزز الشعور بالشبع ويدعم التحكم بالوزن وصحة القلب، فيما ربطت دراسات أخرى بين الأكل السريع وارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد.



وينصح المختصون بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف، وتقليل الكربوهيدرات المكررة، وتناول البروتينات والدهون الصحية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، خاصة بعد الوجبات.









