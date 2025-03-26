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إرشادات طبية جديدة للنشاط البدني بعد الولادة

لال
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-   تشجع التوصيات الصحية الجديدة الأمهات الجديدات على ممارسة ساعتين على الأقل من النشاط البدني أسبوعياً، مثل المشي السريع وتمارين تقوية العضلات، خلال الأشهر الـ3 الأولى بعد الولادة، بمجرد استعادة القدرة البدنية.

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الدراسة التي نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي، استندت إلى 574 دراسة، وأوضحت أن ممارسة النشاط البدني له فوائد صحية مهمة، مثل تقليل خطر الاكتئاب، احتباس الوزن، اضطرابات النوم، السكري وأمراض القلب، خاصة في حالة وجود مضاعفات للحمل. كما أكد الخبراء أهمية دمج أنشطة الأيروبيك وتمارين المقاومة، مثل المشي وركوب الدراجات، لمدة 120 دقيقة أسبوعياً.


الأمهات اللواتي يعانين من حالات صحية معينة يجب أن يستشرن الطبيب قبل البدء في النشاط البدني. كما أُكد على أهمية الأنشطة اليومية الخفيفة مثل المشي، إضافة إلى تمارين لتقوية عضلات قاع الحوض، وتحسين روتين النوم لدعم الصحة النفسية.

 

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طب وصحة إرشادات طبية جديدة للنشاط البدني بعد الولادة



 
 





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