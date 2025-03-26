إرشادات طبية جديدة للنشاط البدني بعد الولادة

الدراسة التي نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي، استندت إلى 574 دراسة، وأوضحت أن ممارسة النشاط البدني له فوائد صحية مهمة، مثل تقليل خطر الاكتئاب، احتباس الوزن، اضطرابات النوم، السكري وأمراض القلب، خاصة في حالة وجود مضاعفات للحمل. كما أكد الخبراء أهمية دمج أنشطة الأيروبيك وتمارين المقاومة، مثل المشي وركوب الدراجات، لمدة 120 دقيقة أسبوعياً.
الأمهات اللواتي يعانين من حالات صحية معينة يجب أن يستشرن الطبيب قبل البدء في النشاط البدني. كما أُكد على أهمية الأنشطة اليومية الخفيفة مثل المشي، إضافة إلى تمارين لتقوية عضلات قاع الحوض، وتحسين روتين النوم لدعم الصحة النفسية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تبلغ سن الـ 70 بصحة جيدة؟
-
بعد زيادة الوزن في رمضان.. 5 عادات صباحية فعّالة لتقليل دهون البطن
-
في أواخر رمضان.. ماذا تأكل على الإفطار والسحور؟
-
كيف يمكن التقليل من مخاطر تناول الفسيخ في العيد؟
-
عادات خاطئة عند تناول الكشري في العيد
-
رغم فوائدها- 6 فئات ممنوعة من تناول الشوكولاتة الداكنة
-
شرب الحليب في السحور- ماذا يفعل بالجسم؟
-
تجنب هذه المشروبات مع حلويات العيد