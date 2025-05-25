إرشادات طبية لضمان حج آمن وسليم للحجاج هذا العام

الوكيل الإخباري- مع اقتراب موسم الحج، شددت الجهات الصحية المختصة على أهمية اتباع الإرشادات الطبية الوقائية لضمان سلامة الحجاج خلال أداء المناسك، خاصة في ظل التجمعات الكبيرة والظروف المناخية الصعبة.



وتضمنت التوجيهات نصائح تتعلق بالتطعيمات الضرورية، والعناية بالنظافة الشخصية، والوقاية من ضربات الشمس، إضافة إلى أهمية التغذية السليمة واصطحاب الأدوية اللازمة لذوي الأمراض المزمنة.

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✅ قبل السفر إلى الحج:

الفحوص الطبية:

راجع الطبيب للتأكد من لياقتك الصحية لأداء مناسك الحج، خاصة لمرضى السكري، القلب، الربو، أو الضغط.

التطعيمات اللازمة:

لقاح الحمى الشوكية (إجباري).

لقاح الإنفلونزا الموسمية.

لقاح كوفيد-19 (حسب توصيات وزارة الصحة).

لقاح التهاب الكبد الوبائي A وB (اختياري ومفيد).

تحضير الأدوية:

خذ كفايتك من الأدوية المزمنة بوصفة طبية، واحملها في عبواتها الأصلية مع وصفة الطبيب.

🕌 أثناء أداء المناسك:

الحرص على النظافة الشخصية:

اغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدم معقّم كحولي.

استخدم مناديل أو مرفقك لتغطية الفم عند السعال أو العطس.

الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري:

استخدم مظلة أو قبعة عند التنقل تحت الشمس.

اشرب الماء بانتظام حتى دون الإحساس بالعطش.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة.

ارتدِ ملابس قطنية وخفيفة وفاتحة اللون.

تجنّب العدوى التنفسية:

ارتدِ الكمامة في الزحام أو الأماكن المغلقة.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية أو الطعام.

التغذية الجيدة:

تناول طعامًا طازجًا ونظيفًا.

تجنب الأطعمة المكشوفة أو غير المضمونة.

الراحة والنوم الكافي:

خذ قسطًا من الراحة لتجنب الإرهاق، خاصة لكبار السن.

🚨 حالات تستوجب مراجعة الفريق الطبي فورًا:

الحمى أو ضيق التنفس.

آلام شديدة في الصدر أو البطن.

علامات الجفاف مثل الدوخة أو قلة التبول.

تفاقم أعراض مرض مزمن.