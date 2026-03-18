إليكم أبرز أسباب الانتفاخ في البطن وكيفية الوقاية منه!

وأشار التقرير إلى أن أبرز أسباب الانتفاخ تتضمن الإفراط في تناول الملح والكربوهيدرات البسيطة، التي قد تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، فضلاً عن تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة، أو المشروبات الغازية التي تُدخل الغازات إلى الجهاز الهضمي.
كما يمكن أن يسهم الإمساك، ومنتجات الألبان لدى من يعانون صعوبة هضم اللاكتوز، وزيادة الوزن، ووجود الفركتوز والدهون بكميات كبيرة في تعزيز الشعور بالانتفاخ. وأضاف التقرير أن بعض الحالات الصحية مثل متلازمة القولون العصبي، ارتجاع المريء، البواسير، ومرض السيلياك قد تكون وراء الانتفاخ المتكرر، وتتطلب تقييم الطبيب.
ونصح الخبراء بمراجعة الطبيب عند تكرار الانتفاخ أو الغازات بشكل ملحوظ، مع التركيز على تناول الطعام ببطء، والحد من الأطعمة الغنية بالملح والدهون، وشرب كمية كافية من الماء، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل الأعراض المزعجة.
