الإثنين 2025-07-28 01:57 م
 

إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين

7767ه
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري-   كشفت مجلة The Lancet أن تطور الصرع لدى الأطفال والمراهقين يرتبط غالبًا بطفرات جينية، وتشوهات خلقية في الجهاز العصبي، إضافةً إلى مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

اضافة اعلان


وبحسب دراسة شملت أكثر من 61 ألف شخص، فإن خطر الوفاة لدى المصابين بالصرع تحت سن 20 عامًا أعلى بـ30 إلى 50 مرة مقارنة بغير المصابين، ويرتبط ذلك غالبًا بـالوفاة المفاجئة نتيجة نوبات بؤرية أو متعممة.


وأظهرت الدراسة أن أسباب الصرع تختلف حسب العمر:
عند الشباب: الأسباب غالبًا خلقية أو جينية.
عند كبار السن: غالبًا نتيجة الجلطات الدماغية، الخرف، أو أمراض الأوعية الدموية.


وأكدت النتائج أهمية الكشف المبكر والرقابة الصارمة، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة، لتقليل خطر النوبات القاتلة.

 

 لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

فلسطين ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

غالا

المرأة والجمال وصفات طبيعية لبشرة مشرقة دون مستحضرات تجميل

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نموا يفوق 4% على المدى المتوسط

7767ه

طب وصحة إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين

665464

فيديو الوكيل مدير إدارة الترخيص: الإيراد المتأتي من بيع الأرقام المميزة سيحوّل إلى صندوق دعم الطالب

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير دولة لتطوير القطاع العام

9خهن

فيديو الوكيل "الترخيص" توضح تفاصيل إلغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الإلكترونية قريباً

غ7عالاى

فيديو الوكيل 550 ألف متر مربع المساحة المستغلّة للتنزه من حدائق الحسين



 
 





الأكثر مشاهدة