إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين

وبحسب دراسة شملت أكثر من 61 ألف شخص، فإن خطر الوفاة لدى المصابين بالصرع تحت سن 20 عامًا أعلى بـ30 إلى 50 مرة مقارنة بغير المصابين، ويرتبط ذلك غالبًا بـالوفاة المفاجئة نتيجة نوبات بؤرية أو متعممة.
وأظهرت الدراسة أن أسباب الصرع تختلف حسب العمر:
عند الشباب: الأسباب غالبًا خلقية أو جينية.
عند كبار السن: غالبًا نتيجة الجلطات الدماغية، الخرف، أو أمراض الأوعية الدموية.
وأكدت النتائج أهمية الكشف المبكر والرقابة الصارمة، خاصة لدى الفئات العمرية الص
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