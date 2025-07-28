إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين

الوكيل الإخباري- كشفت مجلة The Lancet أن تطور الصرع لدى الأطفال والمراهقين يرتبط غالبًا بطفرات جينية، وتشوهات خلقية في الجهاز العصبي، إضافةً إلى مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

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وبحسب دراسة شملت أكثر من 61 ألف شخص، فإن خطر الوفاة لدى المصابين بالصرع تحت سن 20 عامًا أعلى بـ30 إلى 50 مرة مقارنة بغير المصابين، ويرتبط ذلك غالبًا بـالوفاة المفاجئة نتيجة نوبات بؤرية أو متعممة.



وأظهرت الدراسة أن أسباب الصرع تختلف حسب العمر:

عند الشباب: الأسباب غالبًا خلقية أو جينية.

عند كبار السن: غالبًا نتيجة الجلطات الدماغية، الخرف، أو أمراض الأوعية الدموية.



وأكدت النتائج أهمية الكشف المبكر والرقابة الصارمة، خاصة لدى الفئات العمرية الص غيرة، لتقليل خطر النوبات القاتلة.

لبنان 24