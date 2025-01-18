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ابدأ يومك بها.. 7 مشروبات تنقص الوزن في الشتاء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 18-01-2025 07:39 ص

الوكيل الإخباري-   إذا كنت ترغب في الحصول على قوامٍ ممشوق في فصل الشتاء، عليك الاهتمام بتناول بعض المشروبات صباحًا وفقا لما افاد العديد من الاطباء المختصون ، لأنها فعالة في إنقاص الوزن وحرق دهون الجسم.

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مشروبات صباحية لفقدان الوزن في الشتاء:


الليمون بالعسل
يلعب الليمون الدافئ بالعسل دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن عند تناوله صباحًا، لأنه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم.


ماء الكمون
شرب ماء الكمون صباحًا قد يساعد على فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم، بشرط تركه منقوعًا في المياه طوال الليل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.


ماء الأملا
يساهم شرب ماء الأملا صباحًا في إنقاص الوزن الزائد، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة بالجسم.


القرفة بالعسل
يصبح الجسم أكثر قدرة على فقدان الوزن عند تناول القرفة بالعسل صباحًا، لأنها تعمل على كبح الشهية ورفع معدل حرق الدهون وتنظيم مستويات السكر بالدم.


الزنجبيل بالليمون
يزداد نشاط عملية التمثيل الغذائي عند تناول الزنجبيل بالليمون يوميًا في الصباح، بالإضافة إلى قدرة هذا المشروب على تحسين عملية الهضم وخصائصه المضادة للالتهابات.


ماء الحلبة
فقدان الوزن هو أحد فوائد تناول ماء الحلبة في الصباح، لأنه يساعد على كبح الشهية وضبط مستويات سكر الدم. ولكن يراعى تركها منقوعة في المياه طوال الليل، لضمان الاستفادة منها.


الكركم بالفلفل الأسود
يتميز الكركم بمحتواه العالي من الكركمين، وهي مادة تساعد على فقدان الوزن بكفاءة عالية، نظرًا لخصائصها الحارقة لدهون الجسم.


ويُنصح بإضافة الفلفل الأسود لمشروب الكركم لتحسين امتصاص الجسم لمادة الكركمين.

 

الكونسلتو

 
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