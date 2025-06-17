احذرها.. أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس

الوكيل الإخباري- يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع التعرض المتكرر لأشعة الشمس دون حماية، ورغم أن استخدام واقي الشمس يعد وسيلة فعالة للوقاية، إلا أن كثيرين يقعون في أخطاء تقلّل من فاعليته

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يحذر د. جوناثان كنتلي، طبيب الجلدية في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من أن استخدام الواقي بطريقة غير صحيحة قد يجعله "عديم الفائدة"، حتى وإن كان بمعامل حماية مرتفع (SPF).



أبرز الأخطاء التي يجب تجنّبها:

الاعتماد فقط على الواقي دون ملابس واقية للأطفال

استخدام واقٍ منتهي الصلاحية

وضع كمية أقل من الموصى بها

تجاهل أشعة UVA التي تضر البشرة حتى في الشتاء

الاعتقاد أن البشرة الداكنة لا تحتاج حماية

عدم إعادة وضع الواقي بعد التجفيف أو السباحة

السعي للحصول على "سمرة" لأنها مؤشر لتلف الجلد

افتراض أن المنتج الأغلى يوفر حماية أفضل

الاعتماد على ما يُسمى "السمرة الأساسية"

الاكتفاء بعامل الحماية الموجود في المكياج

استخدام بخاخات أو زيوت دون توزيع كافٍ

نسيان وضع الواقي على الأذنين، الرقبة، وظهر اليدين



النصيحة الأهم: استخدم واقيًا واسع الطيف (UVA/UVB)، بكمية كافية، وأعد تطبيقه كل ساعتين، خاصة عند التعرّض المباشر للشمس.