احذرها.. أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس

يحذر د. جوناثان كنتلي، طبيب الجلدية في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من أن استخدام الواقي بطريقة غير صحيحة قد يجعله "عديم الفائدة"، حتى وإن كان بمعامل حماية مرتفع (SPF).
أبرز الأخطاء التي يجب تجنّبها:
الاعتماد فقط على الواقي دون ملابس واقية للأطفال
استخدام واقٍ منتهي الصلاحية
وضع كمية أقل من الموصى بها
تجاهل أشعة UVA التي تضر البشرة حتى في الشتاء
الاعتقاد أن البشرة الداكنة لا تحتاج حماية
عدم إعادة وضع الواقي بعد التجفيف أو السباحة
السعي للحصول على "سمرة" لأنها مؤشر لتلف الجلد
افتراض أن المنتج الأغلى يوفر حماية أفضل
الاعتماد على ما يُسمى "السمرة الأساسية"
الاكتفاء بعامل الحماية الموجود في المكياج
استخدام بخاخات أو زيوت دون توزيع كافٍ
نسيان وضع الواقي على الأذنين، الرقبة، وظهر اليدين
النصيحة الأهم: استخدم واقيًا واسع الطيف (UVA/UVB)، بكمية كافية، وأعد تطبيقه كل ساعتين، خاصة عند التعرّض المباشر للشمس.
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