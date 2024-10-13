احذر.. استخدام الأواني المخدوشة تسبب هذا المرض الخطير !

ووفقا لها ، يجب استخدام أواني الطبخ الخالية من الشقوق أو الخدوش. مشيرة إلى أنه من الأفضل استخدام الأواني المصنوعة من السيراميك أو البورسلين أو الزجاج التي تعتبر جميعها مواد محايدة وآمنة للصحة.
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