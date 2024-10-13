 
الأحد 2024-10-13 08:53 ص
 

احذر.. استخدام الأواني المخدوشة تسبب هذا المرض الخطير !

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   تنصح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية، بعدم استخدام الأواني التي فيها خدوش في طهي الطعام لأنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

اضافة اعلان

 

وتقول: " إذا كان في طبقة التيفلون المانعة للالتصاق خدوش ناجمة عن شوكة أو سكين أو أي شيء أخر، فيجب عدم استخدامها والتخلص منها لأن مادة التيفلون تبدأ بالتحلل وتصبح مادة مسرطنة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان".

ووفقا لها ، يجب استخدام أواني الطبخ الخالية من الشقوق أو الخدوش. مشيرة إلى أنه من الأفضل استخدام الأواني المصنوعة من السيراميك أو البورسلين أو الزجاج التي تعتبر جميعها مواد محايدة وآمنة للصحة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين ثمانية شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي للبيع والشراء.. سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

تعبيرية

عربي ودولي إذاعة الجيش الإسرائيلي: استعدادات للرد على هجوم إيران

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ

طب وصحة

المرأة والجمال علامات تشير إلى الإصابة بمتلازمة خفية تعاني منها ملايين النساء دون علم

تعبيرية

طب وصحة احذر.. استخدام الأواني المخدوشة تسبب هذا المرض الخطير !

تعبيرية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة

فلسطين 11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا



 


الأكثر مشاهدة