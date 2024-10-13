احذر.. استخدام الأواني المخدوشة تسبب هذا المرض الخطير !

الوكيل الإخباري- تنصح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية، بعدم استخدام الأواني التي فيها خدوش في طهي الطعام لأنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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