احذر..ملح الطعام قد يصيبك بأمراض غير متوقعة

11:51 م

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الوكيل الإخباري- سلطت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Gastric Cancer الضوء على التأثير الضار للملح. اضافة اعلان





وأكدت الدراسة على أضرار الملح وما له من تأثير ضار على الجسم عندما يتجاوز مستوى استهلاكه الحد المأمون



وأكدت الدراسة أن الملح يسبب ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان ويمكن أن يضر بالصحة بشكل لا رجعة فيه.



وفحصت الدراسة 471144 فردًا في المملكة المتحدة ودرست الصلة بين تواتر إضافة الملح إلى الأطعمة وخطر الإصابة بسرطان المعدة.



في فترة متابعة متوسطة قدرها مابين 9 الى 10 سنوات، حدد الباحثون مجموعه 640 حالة سرطان معدي.من بين عوامل الخطر العديدة التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان في المعدة، أحد العوامل هو استهلاك الأطعمة المحفوظة بالملح.



يمكن أن تؤثر إضافة الملح إلى الطعام على الصحة بشكل كبير، خاصة عند استخدامها بشكل مفرط. يرتبط تناول الملح العالي بارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى. تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة والمعبأة بالفعل على مستويات عالية من الصوديوم، مما يجعل من السهل تجاوز الحدود اليومية الموصى بها دون إدراك ذلك.



لا يفيد تقليل الملح الصحة فحسب - بل يساعد أيضًا في إعادة ضبط تفضيلات التذوق بمرور الوقت. يمكن أن يساعد خفض تناول الملح تدريجيًا الناس على تقدير النكهات الطبيعية للطعام وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة. بدلاً من إضافة ملح إضافي، فإن تحسين الطعام بالأعشاب أو التوابل أو عصير الليمون أو الخل يقدم نكهة دون المخاطر الصحية.



بالنسبة لأولئك الذين يديرون بالفعل حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، يعد الحد من الملح أكثر أهمية. يمكن أن يكون تعديل العادات حول الملح خطوة بسيطة ولكنها قوية نحو نتائج صحية أفضل،