احذر .. هذه أعراض مبكرة لمرض خطير قد يصيبك

الوكيل الإخباري - كشف طبيب عن ثلاث علامات تحذيرية قد تلاحظها قبل الإصابة بسكتة دماغية. ويقول إنها قد تظهر قبل أيام من بدء ملاحظة العلامات الرئيسية لهذه الحالة الصحية الخطيرة.

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وأوضح الدكتور إيريك بيرج، المتخصص في الكيتو والصيام المتقطع، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعا The Healthy Keto Plan، هذه الأعراض في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تيك توك”، حيث يتابعه أكثر من 1.8 مليون شخص.



وقد حقق الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، أكثر من 442.7 ألف مشاهدة ونحو 10,000 إعجاب.



وفي الفيديو، قال الدكتور بيرج: “هناك ثلاث علامات تحذيرية مبكرة للسكتة الدماغية. هذه العلامات ليست الأعراض الرئيسية التي تحدث عند الإصابة بالسكتة الدماغية”. فالأعراض التقليدية تشمل تدلي جانب واحد من الوجه وفقدان القدرة على التحكم به، أو عدم القدرة على تحريك الذراع أو الساق، أو التحدث بكلام غير واضح.



لكن العلامات المبكرة التي تسبق السكتة الدماغية مختلفة قليلا. وبما أن السكتة الدماغية تنتج عن تجلط الدم في الدماغ، فإنك ستشعر بضغط كبير في الدماغ، ما يظهر على شكل صداع شديد.



وقد تشعر أيضا بالغثيان الشديد، كما لو أنك على وشك التقيؤ. ويمكن أن يكون هذا ناتجا عن الإجهاد أو مستويات الأدرينالين أو الكورتيزول. لكن معظم الجلطات مرتبطة بمشاكل في نسبة السكر في الدم.



وأضاف: “تجنب السكريات والنشويات في النظام الغذائي سيكون أمرا ذكيا جدا إذا كنت ترغب في تجنب السكتة الدماغية”.



ومن العلامات المبكرة الأخرى الفواق (الحازوقة) الذي لا يتوقف.



أما العلامة الأخيرة فهي ألم في الصدر لا يكون ناتجا عن نوبة قلبية. وهو مؤشر على تشكل جلطة في الشريان بسبب انسداد الأكسجين عن القلب نفسه.