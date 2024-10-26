احذر هذه العلامات في اللحوم.. فاسدة!

يُعتبر اللحم المفروم من أكثر الأطعمة القابلة للتلف والفساد بسرعة، والسبب في ذلك هو أنه أثناء عملية فرم اللحم يتعرض للأوكسجين، مما يجعله عرضة للتلف بسرعة. قد يخفى عليكِ طرق تمييز اللحم الفاسد عن الصالح للاستهلاك.
يكون ملمس دهن اللحم غير متماسك، وينتشر به رائحة الزنخ.
عند الضغط على اللحم الطازج بالإصبع، يترك أثرًا غائرًا.
وجود لزوجة على سطح اللحم الطازج.
ملاحظة وجود بقع خضراء اللون أو فطريات على سطح اللحوم.
اما حول علامات فساد اللحوم المجمدة
بدايةً، لا تقومي بشراء اللحوم المجمدة التي لا يُدون عليها بلد المنشأ أو تاريخ الإنتاج والانتهاء، فلن تتعرفي على مدة صلاحيتها المناسبة. وأيضًا، لا تشتري أكياس اللحوم التي بها عيوب مثل ثقوب الهواء.
لون اللحم البقري هو الأحمر الداكن، ولون لحم العجل هو الوردي الشاحب، وفي حال فساد اللحم، يُلاحظ تغيّر اللون إلى الرمادي الباهت.
من علامات فساد اللحوم المجمدة وجود حروق تجميد.
عند ذوبان الثلج عن اللحوم المجمدة وملاحظة خروج سائل لزج من اللحم، فهذه من علامات الفساد.
كما في اللحم الطازج، إذا تم الضغط بالإصبع على اللحم المجمد وترك أثر غائر، فهذه من علامات فساده.
ملاحظة وجود بقع خضراء أو بقع سوداء أو فطريات بيضاء على سطح اللحم تدل جميعها على فساد اللحم المجمد.
شمّ رائحة غير مستساغة وغير مقبولة من اللحم المجمد تدل على فساده ويجب التخلص منه فورًا.
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