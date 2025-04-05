احرص عليها.. تمارين لتخفيف آلام المفاصل

الوكيل الإخباري- يُعاني واحد من كل أربعة بالغين من التهاب المفاصل، والذي يُعد من الأسباب الرئيسية لآلام المفاصل المختلفة، خصوصًا في الكاحلين، الركبتين، الوركين، المعصمين، المرفقين، والكتفين. وقد تؤثر هذه الآلام سلبًا على الأنشطة اليومية، المسؤوليات العائلية، والعمل.

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وفي هذا السياق، استعرض موقع "الكونسلتو" نقلًا عن موقع "health.harvard"، أبرز أسباب آلام المفاصل، بالإضافة إلى مجموعة من التمارين المفيدة لتخفيفها وتحسين جودة الحياة.



أسباب شائعة لآلام المفاصل

تشمل أبرز المسببات ما يلي:

الإصابات والكسور.

هشاشة العظام.

التهاب الأوتار.

الإفراط في استخدام المفصل.



أمراض مناعية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

النقرس.

بعض أنواع العدوى.

فوائد الرياضة في التخفيف من الألم



على الرغم من أن ممارسة التمارين قد تكون صعبة في حال وجود ألم، إلا أنها تُعد من الوسائل الفعالة لتحسين مرونة المفاصل، تخفيف التصلب، وتعزيز القوة العضلية المحيطة بالمفصل.



يساعد مزيج من تمارين القلب منخفضة التأثير، وتمارين المقاومة، على تقليل الألم ودعم المفاصل. كما أن فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي من خلال النشاط البدني يُقلل الضغط الواقع على المفاصل.



التمدد والتقوية... أساس الراحة

تُعد تمارين التمدد والمقاومة من أهم عناصر روتين التمارين لتخفيف آلام المفاصل، فهي تُحسن من نطاق الحركة، وتُقلل من التصلب، وتُقوي العضلات الداعمة للمفاصل المصابة.



تمارين موصى بها لتخفيف الألم:

تمارين الكتف وتمدد الذراع.

تمرين تسلق الجدار.

تمديد الركبة في وضع الجلوس.

تمارين تمدد أوتار الركبة.

تمارين للخواصر وأسفل الظهر.

تمرين وضعية الفراشة (للمفاصل الحوضية).



ورغم أن هذه التمارين آمنة بشكل عام، إلا أنه يُنصح باستشارة الطبيب في حال وجود إصابة حديثة أو حالة صحية كامنة لتجنب أي مضاعفات.